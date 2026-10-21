Зустріч Путіна з Віткоффом паралізувала рух у центрі Петербурга

Затори утворилися в центрі Санкт-Петербурга на тлі зустрічі Путіна з Віткоффом

У центрі міста утворилися дев'ятибальні затори, а на низці вулиць обмежено рух транспорту

У Санкт-Петербурзі 21 жовтня перекрито значну частину центральних вулиць на тлі запланованої зустрічі російського диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Через це у місті утворилися великі затори. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

За словами місцевих жителів, перекрито значну частину Невського проспекту в напрямку Палацової площі, а також набережну каналу Грибоєдова та Михайлівську вулицю поблизу готелю «Європа».

Завантаженість доріг у центрі Петербурга сягнула дев'яти балів. Центральні вулиці міста також патрулюють правоохоронці.

Крім того, жителі Санкт-Петербурга та Ленінградської області повідомляють про перебої в роботі інтернету. Раніше губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко попередив про загрозу атаки безпілотників у Лузькому районі.

Обмеження руху діють на тлі візиту до Санкт-Петербурга спеціального представника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Американець прибув до Санкт-Петербурга зранку, після чого вирушив до Костянтинівського палацу.

Путін уже розпочав зустріч з Віткоффом. На початку переговорів очільник Кремля подякував Дональду Трампу за увагу до питання завершення війни в Україні та поцікавився результатами нещодавніх переговорів у Норвегії за участю представників України, США та європейських країн.

Крім того, Путін заявив про зацікавленість Москви у відновленні економічного співробітництва зі Сполученими Штатами.