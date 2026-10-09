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Кремль звернувся до росіян на тлі затримання пропагандиста Звінчука

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Кремль звернувся до росіян на тлі затримання пропагандиста Звінчука
Пєсков зробив заяву стосовно затриманого російського пропагандиста
фото: ura.ru

Речник Кремля: Відвідування європейських країн російськими громадянами наразі є небезпечним

Наразі росіянам нібито небезпечно відвідувати європейські країни. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи затримання керівника російської інформаційної мережі «Рибарь» Михайла Звінчука, передає «Главком».

«Інформація щодо того, чи перебували вони під санкціями, чи ні, є дуже суперечливою. Ми не знаємо мети їхнього перебування та того, що там відбувалося. Згідно з Віденською консульською конвенцією країна, що приймає, зобов’язана поінформувати консульські установи про затримання російських громадян, і, звичайно ж, наші дипломати забезпечуватимуть дотримання прав російських громадян. Відвідування європейських країн російськими громадянами наразі є небезпечним», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, у п'ятницю, 9 жовтня, правоохоронці Чорногорії затримали керівника російської пропагандистської мережі «Рибарь» Михайла Звінчука та кількох його соратників. Операцію провели в місті Рісан.

Згодом російське посольство почало вимагати від влади Чорногорії роз’яснити причини затримання керівника російської пропагандистської мережі «Рибарь» Михайла Звінчука.

Опісля стало відомо, що Чорногорія видворить із країни керівника російської інформаційної мережі «Рибарь» Михайла Звінчука, його дружину та ще трьох громадян РФ. Відповідні рішення ухвалили з міркувань національної та внутрішньої безпеки після спільної операції поліції й Агентства національної безпеки. 

Як відомо, Державний департамент США пропонує винагороду до $10 млн за інформацію про людей, причетних до іноземного втручання у вибори в Сполучених Штатах. Серед фігурантів – керівник російської пропагандистської мережі «Рибарь» Звінчук, якого 9 жовтня затримали в Чорногорії.

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Теги: росія Чорногорія пропагандист Дмитро Пєсков росіяни

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