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Росіянину, який розстріляв п'ятьох бійців 72-ї бригади, повідомлено про підозру

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росіянину, який розстріляв п'ятьох бійців 72-ї бригади, повідомлено про підозру
Росіянин розстріляв п'ятьох бійців 72-ї бригади на Харківщині
фото: прокуратура України

Правоохоронці з'ясовують, з якою метою російський військовий прямував до Харкова після вбивства шістьох людей

36-річному російському військовослужбовцю, якого підозрюють у вбивстві п'ятьох бійців 72-ї бригади ЗСУ та цивільного чоловіка на Харківщині, повідомлено про підозру у воєнних злочинах. Першим про вбивство українських захисників повідомив «Главком» із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах. Нові деталі оприлюднила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, росіянин із позивним «Юла» служив у 1009-му мотострілецькому полку збройних сил РФ. На початку жовтня військовий залишив свої позиції та пішки вирушив у напрямку Харкова. Дорогою він переодягнувся в цивільний одяг, однак залишив при собі автомат.

13 жовтня в селі Михайлівка Харківського району підозрюваний зустрів 60-річного місцевого жителя, який рибалив біля водойми. За версією слідства, росіянин застрелив чоловіка, забрав його особисті речі, а тіло скинув у воду.

Того ж дня окупант проник до приватного будинку в селі Момотове, де перебували п'ятеро військовослужбовців 72-ї бригади Збройних сил України. Підозрюваний відкрив вогонь по українських захисниках. Усі п'ятеро загинули на місці.

Після розстрілу військових росіянин залишив будинок, позбувся зброї та продовжив рухатися лісосмугою в напрямку Харкова. Наступного дня, 14 жовтня, правоохоронці затримали його в одному з районів міста.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини злочинів. Зокрема, правоохоронці з'ясовують, з якою метою російський військовослужбовець прямував до Харкова.

Затриманому повідомлено про підозру за статтею про порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей. Прокурор клопотатиме перед судом про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

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Теги: росія прокуратура вбивство військові Харківщина росіяни підозра

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