Перед навчальним роком вартість оренди житла в Києві зросла: ціни в районах
Найбільше подорожчала оренда житла в Дніпровському районі столиці
За серпень 2020 року середня ціна оренди квартир у Києві зросла на 1,49% і склала $9,51 за кв. м. Про це повідомляє портал realt.ua.
Кількість пропозицій в базі оренди квартир за минулий місяць збільшилась на 2,19%.
Вартість оренди однокімнатної квартири зросла на 1,97%, двокімнатної - на 1,58% і трикімнатної - на 0,68%.
Середня вартість оренди квартир у Києві на 1 вересня 2020 року:
- однокімнатні - $414
- двокімнатні - $576
- трикімнатні - $881
Найбільше зростання вартості оренди житла відбулося у Дніпровському районі (+5,13%).
Оренда квартир у Києві. Ціни за період з 1 серпня по 1 вересня 2020 р.
|
Район
|
%
|
1 кім.
|
2 кім.
|
3 кім.
|
УСІ
|
1.Голосіївський
|
12.44%
|
440
|
622
|
847
|
9.98
|
2.Дарницький
|
13.13%
|
402
|
490
|
579
|
7.79
|
3.Деснянський
|
3.97%%
|
248
|
293
|
354
|
5.87
|
4.Дніпровський
|
6.78%
|
372
|
434
|
563
|
8.40
|
5.Оболонський
|
8.08%
|
386
|
531
|
722
|
8.73
|
6.Печерський
|
15.03%
|
560
|
816
|
1390
|
13.17
|
7.Подільський
|
5.38%
|
399
|
525
|
676
|
8.94
|
8.Святошинський
|
8.10%
|
335
|
394
|
383
|
7.40
|
9.Солом'янський
|
8.51%
|
420
|
480
|
702
|
8.66
|
10.Шевченківський
|
18.57%
|
455
|
610
|
1105
|
10.43
|
Центр
|
14.14%
|
511
|
771
|
1142
|
11.98
|
Лівий берег
|
23.97%
|
361
|
446
|
544
|
7.64
|
Правий берег
|
61.79%
|
420
|
570
|
904
|
9.66
|
Усі райони
|
100%
|
414
|
576
|
881
|
9.51
Як повідомлялося, за серпень 2020 року середня ціна квадратного метра на вторинному ринку житла в Києві збільшилась.
Також серпень у Києві ознаменувався зростанням цін на первинному ринку житла і поверненням на докарантинні позиції.