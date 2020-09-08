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    Перед навчальним роком вартість оренди житла в Києві зросла: ціни в районах

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    Оренда однокімнатних квартир здорожчала найбільше - Перед навчальним роком вартість оренди житла в Києві зросла: ціни в районах
    Оренда однокімнатних квартир здорожчала найбільше

    Найбільше подорожчала оренда житла в Дніпровському районі столиці

    За серпень 2020 року середня ціна оренди квартир у Києві зросла на 1,49% і склала $9,51 за кв. м. Про це повідомляє портал realt.ua.

    Кількість пропозицій в базі оренди квартир за минулий місяць збільшилась на 2,19%.

    Вартість оренди однокімнатної квартири зросла на 1,97%, двокімнатної - на 1,58% і трикімнатної - на 0,68%.

    Середня вартість оренди квартир у Києві на 1 вересня 2020 року:

    • однокімнатні - $414 
    • двокімнатні - $576
    • трикімнатні - $881

    Найбільше зростання вартості оренди житла відбулося у Дніпровському районі (+5,13%).

    Оренда квартир у Києві. Ціни за період з 1 серпня по 1 вересня 2020 р.

    Район

    %
    по районах

    1 кім.
    ($ за квартиру)

    2 кім.
    ($ за квартиру)

    3 кім.
    ($ за квартиру)

    УСІ
    ($ за кв. м)

    1.Голосіївський

    12.44%

    440  
    +2.80%

    622  
    +6.14%

    847  
    +7.89%

    9.98  
    +5.05%

    2.Дарницький

    13.13%

    402  
    +1.00%

    490  
    +2.29%

    579  
    +0.52%

    7.79  
    +1.16%

    3.Деснянський

      3.97%%

    248  
    +2.90%

    293  
    +1.38%

    354  
    +0.56%

    5.87  
    +0.68%

    4.Дніпровський

      6.78%

    372  
    +2.76%

    434  
    +1.87%

    563  
    +1.62%

    8.40  
    +5.13%

    5.Оболонський

      8.08%

    386  
    +0.78%

    531  
    -5.68%

    722  
    +0.69%

    8.73  
    +0.92%

    6.Печерський

    15.03%

    560  
    +2.94%

    816  
    +0.49%

    1390  
    -2.18%

    13.17  
    +0.76%

    7.Подільський

      5.38%

    399  
    +7.54%

    525  
    -1.87%

    676  
    -12.6%

    8.94  
    +0.79%

    8.Святошинський

      8.10%

    335  
    +2.76%

    394  
    +3.14%

    383  
    +2.68%

    7.40  
    +0.54%

    9.Солом'янський

      8.51%

    420  
    -1.40%

    480  
    +0.84%

    702
    0%

    8.66  
    +0.58%

    10.Шевченківський

    18.57%

    455  
    +2.24%

    610  
    +3.04%

    1105  
    +6.14%

    10.43  
    +2.15%

    Центр

    14.14%

    511  
    +1.59%

    771  
    +3.07%

    1142  
    +1.51%

    11.98  
    +1.95%

    Лівий берег

    23.97%

    361  
    +0.55%

    446  
    +1.13%

    544  
    +0.74%

    7.64  
    +1.46%

    Правий берег 
    (без центру)

    61.79%

    420  
    +2.44%

    570  
    +0.53%

    904  
    -0.87%

    9.66  
    +1.15%

    Усі райони

    100%

    414  
    +1.97%

    576  
    +1.58%

    881  
    +0.68%

    9.51  
    +1.49%

    Як повідомлялося, за серпень 2020 року середня ціна квадратного метра на вторинному ринку житла в Києві збільшилась.

    Також серпень у Києві ознаменувався зростанням цін на первинному ринку житла і поверненням на докарантинні позиції.

    Київ ціни житло квартира
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