Перед навчальним роком вартість оренди житла в Києві зросла: ціни в районах



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Оренда однокімнатних квартир здорожчала найбільше

Найбільше подорожчала оренда житла в Дніпровському районі столиці

За серпень 2020 року середня ціна оренди квартир у Києві зросла на 1,49% і склала $9,51 за кв. м. Про це повідомляє портал realt.ua.

Кількість пропозицій в базі оренди квартир за минулий місяць збільшилась на 2,19%.

Вартість оренди однокімнатної квартири зросла на 1,97%, двокімнатної - на 1,58% і трикімнатної - на 0,68%.

Середня вартість оренди квартир у Києві на 1 вересня 2020 року:

однокімнатні - $414

двокімнатні - $576

трикімнатні - $881

Найбільше зростання вартості оренди житла відбулося у Дніпровському районі (+5,13%).

Оренда квартир у Києві. Ціни за період з 1 серпня по 1 вересня 2020 р.

Район %

по районах 1 кім.

($ за квартиру) 2 кім.

($ за квартиру) 3 кім.

($ за квартиру) УСІ

($ за кв. м) 1.Голосіївський 12.44% 440

+2.80% 622

+6.14% 847

+7.89% 9.98

+5.05% 2.Дарницький 13.13% 402

+1.00% 490

+2.29% 579

+0.52% 7.79

+1.16% 3.Деснянський 3.97%% 248

+2.90% 293

+1.38% 354

+0.56% 5.87

+0.68% 4.Дніпровський 6.78% 372

+2.76% 434

+1.87% 563

+1.62% 8.40

+5.13% 5.Оболонський 8.08% 386

+0.78% 531

-5.68% 722

+0.69% 8.73

+0.92% 6.Печерський 15.03% 560

+2.94% 816

+0.49% 1390

-2.18% 13.17

+0.76% 7.Подільський 5.38% 399

+7.54% 525

-1.87% 676

-12.6% 8.94

+0.79% 8.Святошинський 8.10% 335

+2.76% 394

+3.14% 383

+2.68% 7.40

+0.54% 9.Солом'янський 8.51% 420

-1.40% 480

+0.84% 702

0% 8.66

+0.58% 10.Шевченківський 18.57% 455

+2.24% 610

+3.04% 1105

+6.14% 10.43

+2.15% Центр 14.14% 511

+1.59% 771

+3.07% 1142

+1.51% 11.98

+1.95% Лівий берег 23.97% 361

+0.55% 446

+1.13% 544

+0.74% 7.64

+1.46% Правий берег

(без центру) 61.79% 420

+2.44% 570

+0.53% 904

-0.87% 9.66

+1.15% Усі райони 100% 414

+1.97% 576

+1.58% 881

+0.68% 9.51

+1.49%

Як повідомлялося, за серпень 2020 року середня ціна квадратного метра на вторинному ринку житла в Києві збільшилась.

Також серпень у Києві ознаменувався зростанням цін на первинному ринку житла і поверненням на докарантинні позиції.