Перед судом постане банда грабіжників, що орудувала на київському вокзалі

Організатор разом із п’ятьма спільниками намагалися надати хабара начальнику відділу поліції на станціях залізничного транспорту

У Києві судитимуть злочинне угруповання за спробу підкупити одного із керівників столичної поліції. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Як повідомлялося, відділ розслідування особливо тяжких злочинів столичної поліції під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури задокументували протиправну діяльність етнічної організованої злочинної групи. До її складу входили чотири чоловіки та дві жінки, усі – жителі Закарпатської області віком від 24 до 30 років. Частину з них раніше уже затримували за майнові злочини.

У ході досудового розслідування слідчі встановили, що восени минулого року зловмисники, які обґрунтовано підозрюються у кишенькових крадіжках на території залізничного вокзалу, запропонували начальнику територіального відділу поліції неправомірну вигоду у розмірі $1200. В обмін на це спільники попросили посадовця не притягати їх до кримінальної відповідальності.

Втім, поліцейський категорично відхилив протизаконну пропозицію подільників та повідомив про інцидент керівництво. Організатора та п’ятьох учасників злочинної групи затримали саме під час передачі керівнику відповідної суми.

Після затримання зловмисникам було оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), ч. 5 ст. 185 (Крадіжка в складі організованої групи) та ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 185 (Готування до скоєння крадіжки у складі організованої групи) Кримінального кодексу України.

Голосіївський районний суд обрав двом затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, стосовно інших фігурантів – домашній арешт.

Наразі досудове розслідування завершено та до суду направлено обвинувальний акт із матеріалами кримінального провадження.

Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.