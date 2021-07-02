Перед судом постав поліцейський, що напав на журналіста під Кабміном

Напад на журналіста було скоєно у квітні 2020 року

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно поліцейського за фактом умисного перешкоджання професійній діяльності журналіста «Громадського телебачення» та пошкодження його майна (ч. 3 ст. 171, ч. 1 ст. 347-1 КК України). Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Події мали місце 29 квітня 2020 року під час мітингу представників малого та середнього бізнесу біля будівлі Кабінету міністрів України на вул. М. Грушевського.

Згідно з матеріалами слідства, журналіст ГО «Громадське телебачення» висвітлював вказаний мітинг, здійснюючи пряму трансляцію з мобільного телефону навпроти будівлі Кабінету міністрів України у парку «Міський сад».

У цей час співробітник Управління патрульної поліції у Києві, перебуваючи на чергуванні з охорони громадського порядку, не представившись та не роз’яснюючи законності своїх вимог, наказав журналісту залишити парк. Після цього, в порушення вимог Закону України «Про Національну поліцію», без попередження про застосування фізичної сили та надання часу для виконання своїх вимог схопив журналіста за рукав та насильно виштовхав на тротуар парку.

Надалі правоохоронець, незважаючи на зауваження журналіста щодо перешкоджання здійсненню ним законної професійної діяльності, задля припинення відеозйомки вибив з його рук мобільний телефон, а стабілізатор, на якому він був закріплений, переламав навпіл.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Територіального управління ДБР, розташованого в Києві.

Поліцейському було оголошено підозру на початку червня.