У справі про напад на журналіста Кутєпова за рік нікому не оголосили підозри – ДБР

Кутєпов разом із колегою знімав мітинг підприємців, які виступали проти карантину

Держбюро розслідувань із кінця квітня 2020 року розслідує кримінальне провадження за фактом перевищення влади або службових повноважень, що супроводжується насильством, у зв'язку з нападом поліцейських на журналіста телеканала hromadske Богдана Кутєпова, але підозр у межах справи поки нікому не вручали. Про це у ДБР повідомили у відповідь на запит «Детектор медіа» 7 травня.

«Повідомлення особі/особам про підозру не здійснювалося, досудове розслідування здійснюється в межах строків, передбачених КПК України. На даний час у кримінальному провадженні проводяться слідчі та процесуальні дії, направлені на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення», – ідеться у відповіді.

Конфлікт Кутєпова з поліцейськими стався під час знімання акції протесту підприємців, які виступали проти карантину біля будівлі Кабміну 29 квітня минулого року.

Кутєпов разом із колегою знімав мітинг підприємців, які виступали проти карантину. До них підійшло кілька патрульних поліцейських і, як чутно на відео, опублікованому телеканалом, закликали журналістів покинути проїжджу частину. Пізніше журналісти знімали мітинг із пагорба на протилежному від Кабміну боці дороги. Поліцейські попросили покинути і цей район. Кутєпов відмовився, після чого поліцейські виштовхали його з газону. «Або забираєш [камеру], або я зламаю», – сказав один із поліцейських журналістам.

На відео, яке зняли журналісти «Укрінформу», видно, що коли Кутепов знімав акцію з пагорба на протилежному від будівлі уряду боці дороги, до нього підійшло кілька поліцейських. Між ними стався емоційний діалог, а за кілька секунд один із правоохоронців схопив журналіста за руку і силою виштовхав із газону.

За даними hromadske, Кутєпову зламали стабілізатор для камери.