Оголошено підозру поліцейському, який рік тому напав на журналіста під Кабміном

Напад на журналіста було скоєно 29 квітня 2020 року

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру поліцейському за фактом умисного перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності та пошкодженні його майна (ч. 3 ст. 171, ч. 1 ст. 347-1 КК України). Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Події мали місце 29 квітня 2020 року під час мітингу представників малого та середнього бізнесу біля будівлі Кабінету міністрів України на вул. Грушевського.

Згідно з матеріалами слідства, журналіст ГО «Громадське телебачення» висвітлював вказаний мітинг, здійснюючи пряму трансляцію з мобільного телефону навпроти будівлі Кабінету міністрів у парку «Міський сад».

У цей час співробітник Управління патрульної поліції у Києві Департаменту патрульної поліції Нацполіції України, перебуваючи на чергуванні з охорони громадського порядку, не представившись та не роз’яснюючи законності своїх вимог, наказав журналісту залишити парк. Після цього, в порушення вимог Закону України «Про Національну поліцію», без попередження про застосування фізичної сили та надання часу для виконання своїх вимог, схопив останнього за рукав та насильно, усупереч волі виштовхав на тротуар парку.

Надалі правоохоронець, незважаючи на зауваження журналіста щодо перешкоджання здійсненню ним законної професійної діяльності, задля припинення відеозйомки, яку він вів, вибив з його рук мобільний телефон, а стабілізатор, на якому він був закріплений, переламав навпіл.

За результатами досудового розслідування дії поліцейського кваліфіковано як умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності, вчиненому службовою особою з використанням свого службового становища (ч. 3 ст. 171 КК України), та умисне пошкодження майна, що належить журналісту, у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності (ч. 1 ст. 347-1 КК України).

Досудове розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого в Києві. Слідство триває.

Як повідомлялося, Кутєпов разом із колегою знімав мітинг підприємців, які виступали проти карантину. До них підійшло кілька патрульних поліцейських і, як чутно на відео, опублікованому телеканалом, закликали журналістів покинути проїжджу частину. Пізніше журналісти знімали мітинг із пагорба на протилежному від Кабміну боці дороги. Поліцейські попросили покинути і цей район. Кутєпов відмовився, після чого поліцейські виштовхали його з газону. «Або забираєш (камеру), або я зламаю», – сказав один із поліцейських журналістам.

На відео, яке зняли журналісти, видно, що коли Кутепов знімав акцію з пагорба на протилежному від будівлі уряду боці дороги, до нього підійшло кілька поліцейських. Між ними стався емоційний діалог, а за кілька секунд один із правоохоронців схопив журналіста за руку і силою виштовхав із газону.

За даними hromadske, Кутєпову зламали стабілізатор для камери.