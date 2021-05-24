Столична поліція знайшла підозрюваного в підпалі автівки журналіста

Внаслідок підпалу авто засновника порталу dtp.kiev.ua було пошкоджено передню частину транспортного засобу і салон

Слідчі повідомили 22-річному чоловіку про підозру у скоєнні злочину

Столичні правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який підпалив автівку засновника порталу dtp.kiev.ua Владислава Антонова. Про це повідомляє поліція Києва.

Зазначається, що у лютому цього року на вулиці Гоголівській, що у Шевченківському районі столиці, у дворі будинку невідомий підпалив автомобіль Антонова Volkswagen Touareg. Рятувальники ліквідували пожежу, внаслідок якої пошкоджено передню частину транспортного засобу і салон.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що оперативники провели комплекс розшукових дій, переглянули записи з камер відеоспостереження та встановили, що в нічний час доби невідомий підійшов до автівки із заздалегідь підготовленою легкозаймистою рідиною та підпалив іномарку.

«Завдяки злагодженій роботі оперативників та слідчих, особу підпалювача встановлено. Це – 22-річний уродженець міста Глухів, раніше не судимий. У ході обшуку слідчі вилучили з помешкання правопорушника речові докази», – заявив Крищенко.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодженння майна) Кримінального кодексу України.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

До слова, під Києвом поліція затримала підпалювача магазинів (фото).