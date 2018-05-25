«Позняки» - унікальний мікрорайон Києва, вулиці якого названі на честь зірок опери

А ще на «Позняках» є письменницький та інтернаціональний вуличні анклави

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«Інтересні Позняки» - 1

А знаете ли вы, что в Киеве несколько сотен человек живут сплошь на улицах, названных в честь звезд оперной сцены? Сейчас расскажу, тем более, что дело происходит на Позняках и все эти улицы расположены «кучно».

Если вы едете из центра, переезжаете Южный мост, справа от вас будут сначала осокорковские дачи, а потом начинается огромная застройка, при виде которой непривыкшие сначала застывают, а потом, закатывая глаза, задаются риторическим вопросом – как они тут живут? Ну, живут они все тут по-разному, но объединяет их то, что все они живут на улицах имени оперных артистов.

Итак, сначала будет улица им. Елизаветы Чавдар (да, там где «Новус») – украинской советской оперной певицы (умерла в 1989), уроженки Одессы. Чавдар 25 (!!!) лет была солисткой Киевского театра оперы и балета.

Если по Чавдар пройти туда дальше, в сторону позняковских лугов, то вы попадете на улицу Григория Ващенко или Софии Русовой. Оба – просветители, преподаватели. Ващенко в 30-е годы был обвинен в «буржуазном национализме», проходил по делу «вредителей», но, слава Богу, успел уехать в Германию от советской репрессивной системы. А София Русова открыла в Киеве первый (!!!) детский сад, выступала за права женщин и как сейчас бы сказали, была феминисткой.



А вот если по Чавдар немножко пройти в сторону проспекта, то попадаешь на улицу им. Михаила Гришко. Уроженец Мариуполя, умер в 1973 году. Гришко также многолетний солист театра опера и балета, исполнитель всех главных баритональных партий. И кстати, именно в его исполнении произведения Лысенко «Реве та стогне Дніпр широкий» и Льва Ревуцкого «Думи мої, думи» стали украинской классикой.

И вот, немножко не доходя до «Макдональса» и «Аладдина», вы оказываетесь на улице Бориса Гмыри. Тоже оперного певца, но теперь уже баса, в отличие от Гришко-баритона. Гмыря родился в Харьковской губернии, ныне – Сумская область. Половина семьи погибла во время Голодомора, а ему повезло выбиться в люди. Для этого мальчик решил учиться серьезному делу и даже закончил Харьковский инженерно-строительный институт с отличием. Но потом, слава Богу, занялся тем, о чем мечтал. За свою творческую жизнь дал более 3 тыс. концертов, на каждом из которых исполнял от 25 до 40 произведений.

Прогулявшись по «Аладдину», быстро переходите на ту сторону проспекта Григоренко (о Григоренко расскажу во второй части) к «Пирамиде», там и магазинов больше и Домашня кухня есть. Собственно, формально «Пирамида» находится уже на улице им. Александра Мишуги. Он мой герой, поскольку он активно занимался волонтерством меценатством, поддерживал всяких писателей и за свои деньги издал первую книгу стихов Ивана Франко «Зів’яле листя». Уроженец Львовской области, в историю вошел как оперный певец, покоривший своим голосом Милан, Турин, Варшаву, Лондон, Париж, Киев и т.д…. Умер в 1922 году в Германии.

После «Пирамиды» по Мишуги идите налево и выйдете как раз на улицу Ларисы Руденко. Да, вы будете удивлены, но она тоже оперная певица! Родилась в Макеевке, помимо певческой деятельности, активно занималась и преподавательской. Десятилетиями она преподавала в Киевской консерватории и в Карпенко-Карого. И на Ларисы Руденко находится огромный офисно-спортивный центр «Колизей» и там наша йога :)

Если вам потом надо в «Метро», сворачивайте после «Колизея» направо и выйдете на улицу Соломии Крушельницкой – супер-стар оперного искусства. Википедия говорит, что ее при жизни признали самой выдающей оперной певицей мира. Уроженка Тернопольской области, умерла в 1952 году.

Кстати, большинство из названных оперных звезд похоронены на Байковом кладбище.

Для начала, пока все. Оставайтесь на связи, я вам еще расскажу о двух анклавах на Позняках - писательском и интернациональном.

Я не знаю, что курили архитекторы и планировщики, когда расчерчивали Позняки и придумывали названия улиц, но мне нравится и декомунизация явно не грозит.

На фото именно тот микрорайон, о котором я пишу.

Джерело: Блог Наталії Талалай

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