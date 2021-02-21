У столиці обвалився навіс, під яким велася стихійна торгівля (фото)

В інциденті лише дивом ніхто не постраждав

Інцидент стався поблизу станції метро «Героїв Дніпра»

В Оболонському районі стався обвал навісу під одним з будівельних майданчиків. Як повідомляє УНІАН, лише дивом під час інциденту ніхто не постраждав.

На фото з місця подій можна бачити, що квола металева конструкція неподалік від станції метро «Героїв Дніпра» впала прямо на тротуар з торговим рядом. Ймовірно, вона не витримала ваги снігу.

Попри надзвичайну подію, стихійна торгівля в цій локації триває.

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