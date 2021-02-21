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    У столиці обвалився навіс, під яким велася стихійна торгівля (фото)

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">В інциденті лише дивом ніхто не постраждав </p> - У столиці обвалився навіс, під яким велася стихійна торгівля (фото)

    В інциденті лише дивом ніхто не постраждав

    Фото УНІАН

    Інцидент стався поблизу станції метро «Героїв Дніпра»

    В Оболонському районі стався обвал навісу під одним з будівельних майданчиків. Як повідомляє УНІАН, лише дивом під час інциденту ніхто не постраждав.

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    У столиці обвалився навіс, під яким велася стихійна торгівля (фото)
    У столиці обвалився навіс, під яким велася стихійна торгівля (фото)
    У столиці обвалився навіс, під яким велася стихійна торгівля (фото)

    На фото з місця подій можна бачити, що квола металева конструкція неподалік від станції метро «Героїв Дніпра» впала прямо на тротуар з торговим рядом. Ймовірно, вона не витримала ваги снігу.

    Попри надзвичайну подію, стихійна торгівля в цій локації триває.

    Українські синоптики учора застерегли українців остерігатися падіння бурульок, яке очікується через відлигу.

    Раніше повідомлялося, що акції російської компанії «Норнікель» подешевшали на біржах після того, як у Норильську обвалилося приміщення збагачувальної фабрики комбінату.

    Теги: Київ метро торгівля стихійна торгівля
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