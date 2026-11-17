На тлі транспортних обмежень сервіси виклику авто сформували актуальні тарифи на поїздки між лівим і правим берегами столиці, а також у межах центральної частини міста.

У Києві внаслідок нічної атаки РФ 17 листопада зазнали пошкоджень Північний та Південний мости.

Актуальні ціни на таксі (тариф «Стандарт»)

Поїздка від просп. Червоної Калини, 20 (Троєщина) – Оболонський просп., 16 (Оболонь) коштує 379 грн у сервісі Bolt та 616 грн в Uklon.

Просп. Червоної Калини, 20 (Троєщина) – Оболонський просп., 16 (Оболонь): поїздка коштує 379 грн у сервісі Bolt скриншот

Вартість поїздки у сервісі Uklon скриншот

Поїздка від просп. Миколи Бажана, 38 (Осокорки/Позняки) – вул. Антоновича, 176 (ТРЦ Ocean Plaza): доїхати з лівого на правий берег у південній частині міста коштує 429 грн у Bolt та 539 грн в Uklon.

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Поїздка від станції метро «Лісова» до Центрального залізничного вокзалу: вартість маршруту становить 499 грн у Bolt та 554 грн в Uklon.

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Поїздка від станції метро «Контрактова площа» до Майдану Незалежності обійдеться у 155 грн в Uklon та 159 грн у Bolt.

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Що відомо про наслідки нічної атаки

Окрім пошкодження Північного та Південного мостів, унаслідок обстрілу в ніч на 17 листопада у столиці зафіксовано руйнування інфраструктури та займання у чотирьох районах – Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському. Через пошкодження об'єктів критичної інфраструктури в окремих районах Києва виникли перебої з водо- та теплопостачанням.