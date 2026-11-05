Бригадир «Київзеленбуду» постане перед судом через травмування працівника

Слідчі зібрали повну доказову базу вини керівника бригади, який не забезпечив належних умов праці та справного обладнання для підлеглих

Під час виконання доручення бригадира працівник піднявся на дерев’яну конструкцію, втратив рівновагу та впав. Унаслідок падіння потерпілий отримав тяжкі травми

У Києві постане перед судом бригадир Комунального підприємства з утримання зелених насаджень (КП УЗН) Деснянського району, чий підлеглий зазнав тяжких тілесних ушкоджень під час виконання робіт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Слідчі зібрали повну доказову базу вини керівника бригади, який не забезпечив належних умов праці та справного обладнання для підлеглих.

За даними кримінального провадження, подія сталася у травні минулого року. Під час виконання доручення бригадира 48-річний працівник-озеленювач складав деревину. Чоловік піднявся на дерев’яну конструкцію, втратив рівновагу та впав на землю.

Унаслідок падіння потерпілий отримав тяжкі травми: перелом ребра, закриту травму грудної клітки та лівобічний пневмоторакс із колапсом легені на 50%. Цей стан становив пряму загрозу для життя чоловіка та потребував тривалого лікування.

Правоохоронці встановили, що бригадир був зобов'язаний подбати про безпеку співробітника та надати йому відповідне обладнання, однак знехтував цими вимогами.

Слідчі повідомили службовцю про підозру та направили обвинувальний акт до суду за ч. 2 ст. 271 Кримінального кодексу України – порушення законодавчих та інших вимог нормативно-правових актів про охорону праці, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру директору комунального підприємства з утримання зелених насаджень Деснянського району, який, за даними слідства, закупив дерева та кущі за суттєво завищеними цінами. Правоохоронці встановили, що комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Деснянського району, яке входить до КО «Київзеленбуд», оголосило тендер на закупівлю розсадної продукції, а саме дерев та кущів для утримання у належному стані парків, скверів та газонів у районі