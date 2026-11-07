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Якість повітря у Києві 7 листопада 2026 року

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Якість повітря у Києві 7 листопада 2026 року
Вологість повітря у Києві становить 80 %
фото: glavcom.ua

Актуальні дані про якість повітря в Києві та показники у різних районах столиці

У Києві станом на ранок 7 листопада зберігається добрий рівень якості повітря, а станції моніторингу не фіксують значних забруднень. Де саме зараз дихається найлегше та як стежити за ситуацією в реальному часі через сервіси SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та Aqicn, розповідає «Главком».

Що показують карти моніторингу якості повітря

Показники на різних картах можуть дещо відрізнятися, оскільки сервіси використовують власні мережі станцій та методики обробки даних. Тому для оцінки ситуації варто дивитися на загальну динаміку та показники у конкретному районі, а не на одне окреме значення.

Ситуація з якістю повітря може змінюватися протягом дня. Перед тривалим перебуванням на вулиці варто перевірити актуальні показники.

Якість повітря в Києві 7 листопада: SaveEcoBot

Інтерактивна карта SaveEcoBot показує рівень якості атмосферного повітря у Києві та окремих районах столиці. SaveEcoBot використовує дані мережі онлайн-станцій моніторингу; для Києва система збирає інформацію з сотень станцій, частина яких працює в реальному часі.

Станом на 07:00 7 листопада 2026 року в Києві загалом якість повітря є доброю. Водночас показники в окремих районах можуть змінюватися протягом дня.

Найнижчий індекс забруднення зафіксовано в Оболонському та Печерському районах – 2 та 5 AQI відповідно. Найвищий, але теж добрий рівень забруднення фіксується у  Святошинському районі – 17 AQI. Дані у Подільському районі не оновлюються з технічних причин.

Якість повітря у Києві 7 листопада 2026 року
Якість повітря у Києві 7 листопада 2026 року
скриншот із saveecobot.com

Карта забруднення повітря в Києві 7 листопада: Aqicn

Карта Aqicn показує індекс якості повітря в режимі реального часу та дає змогу переглянути показники на окремих станціях моніторингу. Сервіс використовує шкалу від «добре» до «небезпечного» рівня забруднення.

Якість повітря у Києві 7 листопада: ЛУН Місто AIR

Система ЛУН Місто AIR вимірює концентрацію дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 та PM10, а також температуру й вологість. Дані зі станцій відображаються на інтерактивній карті у форматі AQI. Чим вище значення AQI, тим більший рівень забруднення.

Що робити, якщо якість повітря погіршилася

Якщо показники якості повітря погіршилися, варто обмежити перебування на вулиці та за можливості залишатися у приміщенні. Вікна й двері краще зачинити, а приплив свіжого повітря організувати після покращення ситуації.

Також рекомендується уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі, адже під час активності людина вдихає більший об'єм повітря. У приміщенні варто зменшити потрапляння забрудненого повітря ззовні. Якщо є очищувач повітря, його можна використовувати відповідно до інструкції виробника.

Людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і людям похилого віку варто бути особливо обережними та стежити за самопочуттям.

Нагадаємо, вночі 7 листопада Північний міст через Дніпро у Києві зазнав пошкоджень унаслідок атаки ворога. Мостом, що сполучає Оболонь і Троєщину, наразі не можна проїхати в жодному напрямку. Через пошкодження енергетичних об'єктів ситуація з енергозабезпеченням Києва стала надзвичайно складною, повідомив міський голова. Це позначилося на роботі систем тепло- та водопостачання в місті. Енергетики й комунальні служби працюють над тим, щоб відновити послуги для мешканців.

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Теги: повітря Київ

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