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У Києві та низці областей – аварійні відключення світла: де не діють графіки

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Києві та низці областей – аварійні відключення світла: де не діють графіки
колаж: glavcom.ua

Енергетики працюють над відновленням пошкоджених мереж

У Києві, Київській області та Дніпрі 8 листопада продовжують діяти екстрені відключення електроенергії. Під час таких обмежень звичайні графіки відключень не застосовуються. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК.

Енергетики нагадали, що під час екстрених відключень погодинні графіки не діють. Про зміни в ситуації з електропостачанням компанія обіцяє повідомляти додатково.

Тим часом міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив, що частина міста залишається без електроенергії ще з ночі. Причиною стали аварійні ситуації на кількох підстанціях. Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити електропостачання в оселях містян. Конкретних термінів повернення світла посадовець не назвав.

Згодом «Укренерго» повідомило про запровадження аварійних відключень ще у трьох областях – Харківській, Сумській та Полтавській. Причиною стало ускладнення ситуації в енергосистемі через постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру. У цих регіонах раніше оприлюднені графіки відключень наразі не діють. 

Чим відрізняються екстрені та аварійні відключення світла? Аварійні відключення застосовують у разі різкого дефіциту електроенергії, загрози стабільності енергосистеми або пошкодження електромереж. Екстреними зазвичай називають термінові аварійні обмеження, які запроваджують для швидкого зменшення навантаження на енергосистему. Обидва типи відключень можуть відбуватися без попередження, а звичайні погодинні графіки під час їхньої дії не застосовуються. 

Нагадаємо, у ніч проти 8 листопада російські війська масовано атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області. Унаслідок ударів пошкоджено важливі енергооб'єкти, без електропостачання залишилися понад 600 тис. мешканців Павлоградського, Самарівського, Кам'янського, Дніпровського районів та міста Дніпра.

За інформацією «Укренерго», ситуація на Дніпропетровщині залишається вкрай складною. Енергетикам поступово вдається відновлювати живлення об'єктів критичної інфраструктури. Очікується, що до кінця 8 листопада електропостачання вдасться повернути всім споживачам. Однак спочатку через мережеві обмеження електроенергію подаватимуть почергово. 

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Теги: Київ енергетика електроенергія Київщина Дніпропетровщина відключення відключення світла

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