Безкоштовне навчання та 15 тис. грн стипендії: метрополітен Києва шукає нових працівників

Метрополітен обіцяє безкоштовне навчання, під час якого виплачується щомісячна стипендія у розмірі 15 тис. грн

В Україні триває гострий дефіцит кадрів робітничих спеціальностей, через що комунальні підприємства та роботодавці пропонують фахівцям конкурентні виплати й гарантоване працевлаштування. КП «Київський метрополітен» оголосило про продовження набору на безкоштовні курси водіїв та водійок дрезини з подальшою роботою підземки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на оголошення метрополітену.

Набір кандидатів триватиме до 27 листопада, а навчання розпочнеться 1 грудня. Курс розрахований на кілька місяців, а випуск майбутніх фахівців відбудеться у березні 2027 року.

Як зазначають у підприємстві, водій дрезини – це відповідальна професія, від якої залежить вчасний запуск пасажирських поїздів зранку. Спеціалісти керують господарським транспортом, що перевозить матеріали, обладнання й техніку, а також доправляє ремонтні бригади до місць обслуговування тунелів.

Що пропонують майбутнім працівникам:

Безкоштовне навчання: під час курсів виплачується щомісячна стипендія у розмірі 15 тис. грн;

Зарплата після навчання: від 34 тис. грн;

Графік роботи: п'ятиденний робочий тиждень (два вихідних), переважно нічні зміни з 23:00 до 5:00;

Соціальний пакет: 31 день оплачуваної відпустки на рік, медичне страхування та можливість оздоровлення у санаторіях.

Вимоги до кандидатів:

Наявність повної загальної середньої освіти;

Бажання працювати з технікою;

Добре здоров'я (проходження медичного огляду є обов'язковим).

Подати анкету на навчання можна за спеціальною онлайн-формою до 27 листопада. Також консультації надають у технічній школі метрополітену за телефоном (044) 238-40-90 або через письмові повідомлення у WhatsApp і Telegram за номером 066-691-06-57. Дзвінки приймають з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00 та у п'ятницю з 8:00 до 15:45.

Нагадаємо, робітничі професії залишаються серед найзатребуваніших на ринку праці України, а комунальні й виробничі підприємства столиці регулярно оновлюють вакансії для залучення нових фахівців. «Главком» писав, що у Києві сантехніки та слюсарі можуть заробляти до 80-100 тис. грн на місяць.