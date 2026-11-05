Головна Київ Новини
search button user button menu button

Якість повітря у Києві 5 листопада 2026 року

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Якість повітря у Києві 5 листопада 2026 року
Вологість повітря у Києві становить 70%
фото: glavcom.ua

Актуальні дані про якість повітря в Києві та показники у різних районах столиці

У Києві станом на ранок 5 листопада загалом зафіксовано добрий стан повітря, однак у деяких точках столиці моніторингові станції фіксують помірні показники. Де саме зараз дихається найлегше та як стежити за ситуацією в реальному часі через сервіси SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та Aqicn, розповідає «Главком».

Що показують карти моніторингу якості повітря

Показники на різних картах можуть дещо відрізнятися, оскільки сервіси використовують власні мережі станцій та методики обробки даних. Тому для оцінки ситуації варто дивитися на загальну динаміку та показники у конкретному районі, а не на одне окреме значення.

Ситуація з якістю повітря може змінюватися протягом дня. Перед тривалим перебуванням на вулиці варто перевірити актуальні показники.

Якість повітря в Києві 5 листопада: SaveEcoBot

Інтерактивна карта SaveEcoBot показує рівень якості атмосферного повітря у Києві та окремих районах столиці. SaveEcoBot використовує дані мережі онлайн-станцій моніторингу; для Києва система збирає інформацію з сотень станцій, частина яких працює в реальному часі.

Станом на 07:00 5 листопада 2026 року в Києві загалом якість повітря є доброю. Водночас показники в окремих районах можуть змінюватися протягом дня.

Найнижчий індекс забруднення зафіксовано у Печерському та Солом'янському районах – 6 AQI відповідно. Найвищий, але теж добрий рівень забруднення фіксується у  Голосіївському районі – 22 AQI. Дані у Подільському районі не оновлюються з технічних причин.

Якість повітря у Києві 5 листопада 2026 року
Якість повітря у Києві 5 листопада 2026 року
скриншот із saveecobot.com

Карта забруднення повітря в Києві 5 листопада: Aqicn

Карта Aqicn показує індекс якості повітря в режимі реального часу та дає змогу переглянути показники на окремих станціях моніторингу. Сервіс використовує шкалу від «добре» до «небезпечного» рівня забруднення.

Якість повітря у Києві 5 листопада: ЛУН Місто AIR

Система ЛУН Місто AIR вимірює концентрацію дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 та PM10, а також температуру й вологість. Дані зі станцій відображаються на інтерактивній карті у форматі AQI. Чим вище значення AQI, тим більший рівень забруднення.

Що робити, якщо якість повітря погіршилася

Якщо показники якості повітря погіршилися, варто обмежити перебування на вулиці та за можливості залишатися у приміщенні. Вікна й двері краще зачинити, а приплив свіжого повітря організувати після покращення ситуації.

Також рекомендується уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі, адже під час активності людина вдихає більший об'єм повітря. У приміщенні варто зменшити потрапляння забрудненого повітря ззовні. Якщо є очищувач повітря, його можна використовувати відповідно до інструкції виробника.

Людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і людям похилого віку варто бути особливо обережними та стежити за самопочуттям.

Нагадаємо, 5 листопада в Україні хмарно з проясненнями, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр». У Києві хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла, у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 5-7°.

Теги: Київ повітря

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На відео видно, що всередині торгових центрів практично повністю відсутнє освітлення
Respublika Park та Lavina Mall опинилися в темряві через знеструмлення столиці (відео)
7 жовтня, 20:43
Також зафіксовані аварійні вимкнення світла у столиці
Правий берег Києва частково залишився без водопостачання (оновлено)
7 жовтня, 20:39
Вологість повітря у Києві становить 76 %
Якість повітря у Києві 7 жовтня 2026 року: на лівому березі зафіксовано шкідливий рівень
7 жовтня, 07:34
Виступ мера Києва Віталія Кличка у Верховній Раді 14 жовтня 2026 року
Школи, лікарні та житловий фонд: Кличко розповів, як Київ підготувався до блекаутів
14 жовтня, 13:41
Ніколай Костер-Вальдау поспілкувався з киянами у метро
Актор серіалу «Гра престолів» відвідав Київ (фото)
29 жовтня, 15:43
Віталій Кличко у передпокої своєї квартири
Чи вимикають світло у будинку Кличка? Мер розповів, що його здивувало
21 жовтня, 12:57
У Києві не працюють щонайменше 257 електронних табло на зупинках громадського транспорту
«Київпастранс» купить електронні табло для зупинок майже на 12 млн грн
23 жовтня, 08:49
Вологість повітря у Києві становить 82%
Якість повітря у Києві 28 жовтня 2026 року: на одній із вулиць – небезпечний рівень
28 жовтня, 07:48
Зараз у музеї працюють три виставки
Музей української діаспори відновив роботу після обстрілу РФ 22 жовтня
30 жовтня, 16:33

Новини

Бригадир «Київзеленбуду» постане перед судом через травмування працівника
Бригадир «Київзеленбуду» постане перед судом через травмування працівника
Київщина: окупанти вдарили по логістичній інфраструктурі, є постраждалий
Київщина: окупанти вдарили по логістичній інфраструктурі, є постраждалий
Якість повітря у Києві 5 листопада 2026 року
Якість повітря у Києві 5 листопада 2026 року
На Київщині сталося займання на території складу через російську атаку
На Київщині сталося займання на території складу через російську атаку
Повітряна тривога у Києві тривала 22 хвилини
Повітряна тривога у Києві тривала 22 хвилини
Дев'ята за добу повітряна тривога у Києві тривала одну годину
Дев'ята за добу повітряна тривога у Києві тривала одну годину

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
47K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей

Новини

В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
Сьогодні, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
Вчора, 05:56
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2026: традиції та молитва
3 листопада, 22:00
День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
3 листопада, 07:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua