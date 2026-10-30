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«Я люблю Україну». Американський актор підтримав українців та розкритикував Трампа

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ерік Робертс розповів, яке українське місто вразило його
фото: кадр з відео

Ерік Робертс пригадав свій візит до Києва

Американський актор Ерік Робертс, який є братом зірки Джулії Робертс, підтримав українців. Артист визнав РФ агресором та розкритикував політику Дональда Трампа. Про це він заявив в інтерв'ю продюсеру Михайлу Файнштейну, пише «Главком».

Ерік Робертс зауважив, що він «у будь-якому випадку» на боці України. Також він наголосив на тому, що Росія напала на Україну, тож саме вона має зупинитися. «У моєї дружини українське коріння, тому я в будь-якому разі на боці України. На вас напали. Тому я не розумію, чому виникають якісь труднощі з розумінням цієї війни. Саме той, хто напав, повинен зупинитися. Ви лише захищаєте себе», – сказав Робертс.

Також американський актор висловився про політику президента своєї країни, Дональда Трампа. «Тому мені особливо дивно бачити, як зараз поводиться Америка через Дональда Трампа. Мене це вражає, засмучує та збиває з пантелику. І до того ж я не на вашому місці. Впевнений, що ви це відчуваєте в десятки разів сильніше», – зазначив актор.

Дружина актора Еріка Робертса, українка Елайза Робертс
Дружина актора Еріка Робертса, українка Елайза Робертс
фото: кадр з відео

Ерік Робертс одружений з українкою Елайзою Робертс. Він пригадав, як відвідував Україну, особливе захоплення в нього викликав Київ. «Я був в Україні, я люблю Київ і люблю українців. Раніше я думав, що моя дружина дуже красива, поки не приїхав у Київ і не побачив, що там усі мають такий вигляд, як моя дружина. Я люблю Україну», – сказав актор.

Нагадаємо, зірка голлівудських фільмів Річард Гір підтримав Україну та засудив Путіна. Річард Гір заявив, що заперечення української державності є свідомою політикою Путіна. На думку актора, Кремль навмисно перекручує історію, щоб поставити під сумнів існування української держави.

До слова, американський актор Шон Пенн розкритикував політику президента США Дональда Трампа. Продюсер висловився про рішення адміністрації глави Білого дому призупинити роботу Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). 

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Теги: Київ Дональд Трамп США війна актор

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