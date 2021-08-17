Із вулиць Києва зникли огороджувальні стовпчики. Дорожники назвали причину (фото)

Столиця готується до параду військ

На вулицях Києва було демонтовано віхи дорожніх напрямних (делініатори), що викликало багато запитань у мешканців міста.

Як повідомила пресслужба комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху», фахівці демонтували делініатори тимчасово, з метою забезпечення належного проходження військової техніки під час репетицій та параду військ з нагоди Дня Незалежності України.

Делініатори демонтовано на наступних ділянках:

з 4 до 26 серпня частково на вулиці Зоологічній;

з 16 до 26 серпня частково на площі Перемоги;

з 16 до 26 серпня частково поблизу Міністерства інфраструктури України;

з 16 до 26 серпня на примиканні вулиці Гаврилишина до проспекту Перемоги;

з 16 до 26 серпня на площі Льва Толстого;

з 16 до 26 серпня на перетині вулиці Сагайдачного – Боричів узвіз.

Центр організації дорожнього руху закликає водіїв на цих локаціях дотримуватися правил дорожнього руху та уникати паркування своїх автівок у непризначених місцях.

Нагадаємо, відбудуться три репетиції параду військ – 18, 20 та 22 серпня, – під час яких із 15:30 до 01:15 заплановане тимчасове обмеження руху транспортних засобів.

Також 18, 20, 22 та 24 серпня призупинять функціонування паркувальних майданчиків на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), у тому числі на місцях стоянки транспортних засобів Збройних сил України, які перевозять особовий склад піших парадних розрахунків на б-рі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

Під час тренувань 18, 20, 22 серпня буде обмежено доступ громадян на території, прилеглі до місць проведення артилерійського салюту на Трухановому острові.

Зазначимо, на парад до Дня Незалежності вийдуть нові українські бронеавтомобілі.

Читайте також: