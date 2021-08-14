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    У Києві обмежать рух транспорту через фестиваль до Дня незалежності

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    Увечері 22 серпня на двох вулицях у центрі Києва обмежать рух у зв&rsquo;язку із проведенням фестивалю - У Києві обмежать рух транспорту через фестиваль до Дня незалежності
    Увечері 22 серпня на двох вулицях у центрі Києва обмежать рух у зв’язку із проведенням фестивалю
    Фото з відкритих джерел

    Фестиваль триватиме з 21:00 до 23:00 22 серпня на Михайлівській площі

    У Києві обмежать рух транспорту через фестиваль до 30-річчя незалежності України. Фестиваль «Ковчег« Україна«: десять століть української музики в одному концерті« пройде в центрі Києва ввечері 22 серпня. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

    «Фестиваль триватиме з 21:00 до 23:00 22 серпня на Михайлівській площі. У зв'язку з проведенням заходу 21 і 22 серпня буде обмежено рух усіх видів транспорту по вулиці Михайлівській (від Михайлівської площі до Михайлівського провулка) і по вулиці Великій Житомирській (від перехрестя з вулицею Володимирською до Михайлівської площі) з 20:30 до 23:30», - повідомляє прес-служба КМДА.

    Будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, шлях яких проходить вулицями, де буде проводитися захід, згідно зі схемою організації дорожнього руху.

    Під час фестивалю на сцені, яка нагадує обриси корабля-ковчега, виступатимуть відомі українські гурти та солісти: «ДахаБраха», «Хорея Козацька»«, «Курбаси», солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна, Wellboy, Джамала, Святослав Вакарчук, а також великий симфонічний оркестр, два хори та інші музичні виконавці.

    Програму фестивалю «Ковчег» Україна» супроводжуватиме мультимедійна інсталяція з голографічними проекціями, ефектами доповненої реальності. Відеоряд складатиметься із шедеврів традиційного мистецтва України.

    До слова, під час репетицій параду в Києві передбачені масштабні перекриття вулиць.Зазначимо, на парад до Дня Незалежності вийдуть нові українські бронеавтомобілі.

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    Теги: Джамала Святослав Вакарчук парад Україна фестиваль КМДА концерт
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    У Києві обмежать рух транспорту через фестиваль до Дня незалежності