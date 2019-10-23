Під час осінніх канікул у Києві курсуватиме «Казковий трамвайчик»



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«Казковий трамвайчик» відправлятиметься від зупинки біля виходу зі станції метро «Контрактова площа»

На дітей чекають конкурси, вікторини, вистави і ще багато цікавого

З 28 жовтня у столичних школярів розпочнуть осінні канікули.

У Києві для дітей готуються різні заходи, щоб школярі могли відпочити і провести цей час із користю.

Так, комунальне підприємство «Київпастранс» разом із Національною бібліотекою України для дітей запрошують на осінні читання разом із «Казковим трамвайчиком».

Читання триватимуть із 28 жовтня до 1 листопада з 11:00 до 13:00.

«Участь зможуть взяти всі юні читачі віком від 3 до 10 років. На маленьких гостей чекатимуть: музичні казки, театралізовані читання, лялькові вистави, майстер-класи, вікторини і ще багато цікавого. Обіцяємо незабутні враження!» - повідомили у «Київпастрансі».

«Казковий трамвайчик» традиційно чекатиме гостей на зупинці біля виходу зі станції метро «Контрактова площа».

Вхід за попередньою реєстрацією на сайті бібліотеки: chl.kiev.ua

До слова, з 21 жовтня пасажири громадського транспорту Києва можуть придбати місячний проїзний квиток на листопад 2019 року. На проїзних квитках на листопад зображено талісман «Київпастрансу» - модель «Київпастрансформер».