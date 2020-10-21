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    Під Офісом президента чоловік намагався влаштувати самопідпал

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    Поліція отримала інформацію про самопідпал чоловіка о 14:48 - Під Офісом президента чоловік намагався влаштувати самопідпал
    Поліція отримала інформацію про самопідпал чоловіка о 14:48

    Поліція вчасно завадила чоловікові підпалити себе

    У Києві під Офісом президента 21 жовтня чоловік намагався спалити себе, проте поліція вчасно завадила йому. Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва.

    Зазначається, що поліція отримала інформацію про самопідпал чоловіка о 14:48.

    Також в пресслужбі зазначили, що інформація зареєстрована в Печерському управлінні поліції.

    «Кваліфікацію події нададуть пізніше...», — сказали правоохоронці.

    Раніше повідомлялося, що 11 жовтня 49-річний чоловік підпалив себе на центральній вулиці Києва Хрещатику. Фронтовик Микола Микитенко підпалив себе через політику Зеленського. Чоловік загинув у лікарні від опіків.

    Також нагадаємо, 26 лютого під Офісом президента чоловік влаштував самопідпал (відео). Сам потерпілий розповів, що він з Сумської області і підпалив себе через землю, яку жителі хотіли розпаювати, проте місцева влада перевела її в Держрезерв.

    пожежа Київ поліція чоловік влада Офіс президента
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