Під Офісом президента чоловік намагався влаштувати самопідпал



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Поліція отримала інформацію про самопідпал чоловіка о 14:48

Поліція вчасно завадила чоловікові підпалити себе

У Києві під Офісом президента 21 жовтня чоловік намагався спалити себе, проте поліція вчасно завадила йому. Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва.

Зазначається, що поліція отримала інформацію про самопідпал чоловіка о 14:48.

Також в пресслужбі зазначили, що інформація зареєстрована в Печерському управлінні поліції.

«Кваліфікацію події нададуть пізніше...», — сказали правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що 11 жовтня 49-річний чоловік підпалив себе на центральній вулиці Києва Хрещатику. Фронтовик Микола Микитенко підпалив себе через політику Зеленського. Чоловік загинув у лікарні від опіків.

Також нагадаємо, 26 лютого під Офісом президента чоловік влаштував самопідпал (відео). Сам потерпілий розповів, що він з Сумської області і підпалив себе через землю, яку жителі хотіли розпаювати, проте місцева влада перевела її в Держрезерв.