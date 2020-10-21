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    Новини

    У Києві двоє молодиків через зауваження сусіда спалили його автівку (фото)

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    Автомобіль згорів майже вщент - У Києві двоє молодиків через зауваження сусіда спалили його автівку (фото)
    Автомобіль згорів майже вщент
    Фото: Нацполіція

    Зловмисники облили автомобіль невідомою сумішшю та підпалили його

    У ніч на 19 жовтня на вулиці Булгакова у Святошинському районі столиці сталося загорання автомобіля Volkswagen Passat. На місце події виїжджали рятувальники, слідчо-оперативна група та представники профільних служб поліції Києва.

    Рятувальники загасили полум’я, а правоохоронці провели огляд місця події, звідки вилучили пластмасову пляшку, яку направили на експертизу. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Поспілкувавшись із власником пошкодженого автомобіля, правоохоронці встановили осіб, які ймовірно причетні до скоєного. Заявник повідомив, що напередодні у нього виник конфлікт із сусідом, якому він неодноразово робив зауваження, аби той не псував вхідні двері під’їзду.

    Поліцейські перевірили цю інформацію і, коли вона знайшла своє підтвердження, затримали підозрюваних у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисниками виявились двоє місцевих мешканців, 1987 та 1988 років народження, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності за майнові злочини та злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних речовин.

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    У Києві двоє молодиків через зауваження сусіда спалили його автівку (фото)
    У Києві двоє молодиків через зауваження сусіда спалили його автівку (фото)
    У Києві двоє молодиків через зауваження сусіда спалили його автівку (фото)
    У Києві двоє молодиків через зауваження сусіда спалили його автівку (фото)
    У Києві двоє молодиків через зауваження сусіда спалили його автівку (фото)

    Слідчі повідомили фігурантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 194 (Умисне пошкодження майна) Кримінального кодексу України та направили до районного суду клопотання щодо обрання затриманим запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі.

    Раніше рятувальники повідомили про пожежу в автомобілі Volkswagen Passat у дворі 16-поверхового житлового будинку на вул. Булгакова.

    Національна поліція України пожежа Київ кримінал автомобіль
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