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    Вночі на Шулявці згорів автомобіль (фото)

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    Моторний відсік автівки згорів повністю - Вночі на Шулявці згорів автомобіль (фото)
    Моторний відсік автівки згорів повністю
    Фото: ДСНС

    Загорання сталося в автомобілі, припаркованому на проїжджій частині дороги

    У ніч на четвер, 25 лютого, сталося загоряння легкового автомобіля на вул. Провіантській, 15 у Шевченківському районі столиці. Інформація про займання надійшла до Служби порятунку «101» о 00:37.

    До місця події було направлено найближчі чергові рятувальні підрозділи Головного управління ДСНС у Києві, інформує пресслужба столичних рятувальників.

    Вогнеборці встановили, що на проїжджій частині дороги вогнем охоплений легковий автомобіль Mazda.

    Пожежу, внаслідок якої салон був пошкоджений, а моторний відсік автомобіля згорів повністю, було ліквідовано о 00:55.

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    Вночі на Шулявці згорів автомобіль (фото)
    Вночі на Шулявці згорів автомобіль (фото)

    Травмованих і загиблих на пожежі не виявлено.

    До ліквідації було залучено 13 рятувальників та три одиниці пожежно-рятувальної техніки.

    Причини та обставини пожежі наразі встановлюють правоохоронці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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