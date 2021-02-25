Вночі на Шулявці згорів автомобіль (фото)

Загорання сталося в автомобілі, припаркованому на проїжджій частині дороги

У ніч на четвер, 25 лютого, сталося загоряння легкового автомобіля на вул. Провіантській, 15 у Шевченківському районі столиці. Інформація про займання надійшла до Служби порятунку «101» о 00:37.

До місця події було направлено найближчі чергові рятувальні підрозділи Головного управління ДСНС у Києві, інформує пресслужба столичних рятувальників.

Вогнеборці встановили, що на проїжджій частині дороги вогнем охоплений легковий автомобіль Mazda.

Пожежу, внаслідок якої салон був пошкоджений, а моторний відсік автомобіля згорів повністю, було ліквідовано о 00:55.

Травмованих і загиблих на пожежі не виявлено.

До ліквідації було залучено 13 рятувальників та три одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Причини та обставини пожежі наразі встановлюють правоохоронці.