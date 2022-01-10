  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У столичному Гідропарку спалахнула пожежа, є постраждалий (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рятувальники загасили пожежу в металевій господарській споруді - У столичному Гідропарку спалахнула пожежа, є постраждалий (фото)
    Рятувальники загасили пожежу в металевій господарській споруді
    фото: ДСНС

    Чоловік отримав опіки під час пожежі в металевій споруді

    У понеділок, 10 січня, сталась пожежа у столичному Гідропарку біля Венеціанського мосту. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 13:35.

    На місці вогнеборці встановили, що сталося загорання в окремо розташованій одноповерховій металевій господарській споруді.

    О 14:00 рятувальники ліквідували загоряння на площі 12 кв. м.

    На місці було задіяно дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також десять чоловік особового складу ДСНС.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У столичному Гідропарку спалахнула пожежа, є постраждалий (фото)
    У столичному Гідропарку спалахнула пожежа, є постраждалий (фото)
    фото: ДСНС

    Під час пожежі постраждав чоловік, який знаходився у будівлі. Фахівці госпіталізували потерпілого, попередньо, із опіками обличчя та рук.

    Причина пожежі наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, у ніч на 4 січня сталася пожежа на Трухановому острові у Дніпровському районі столиці.

    Також 4 січня сталась пожежа на території яхт-клубу у столичному Гідропарку.

    Теги: пожежа Київ ДСНС Гідропарк рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У столичному Гідропарку спалахнула пожежа, є постраждалий (фото)