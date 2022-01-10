У столичному Гідропарку спалахнула пожежа, є постраждалий (фото)

Чоловік отримав опіки під час пожежі в металевій споруді

У понеділок, 10 січня, сталась пожежа у столичному Гідропарку біля Венеціанського мосту. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 13:35.

На місці вогнеборці встановили, що сталося загорання в окремо розташованій одноповерховій металевій господарській споруді.

О 14:00 рятувальники ліквідували загоряння на площі 12 кв. м.

На місці було задіяно дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також десять чоловік особового складу ДСНС.

Під час пожежі постраждав чоловік, який знаходився у будівлі. Фахівці госпіталізували потерпілого, попередньо, із опіками обличчя та рук.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Як повідомлялося, у ніч на 4 січня сталася пожежа на Трухановому острові у Дніпровському районі столиці.

Також 4 січня сталась пожежа на території яхт-клубу у столичному Гідропарку.