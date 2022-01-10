У Києві на ходу загорівся трактор (відео)

Трактор палав посеред дороги на Столичному шосе

У понеділок, 10 січня, на Столичному шосе загорівся трактор. Займання сталося під час руху. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Як розповів водій трактора, він відчув запах гару. Ймовірно, сталося коротке замкнення і спалахнула кабіна водія. Чоловік встиг вискочити з палаючого трактора.

Зупинилися небайдужі водії та почали самотужки ліквідовувати пожежу вогнегасниками з автівок.

Коли прибули рятувальники ДСНС, займання вже вдалося загасити. Вогнеборці лише змили паливо з проїжджої частини дороги.

Як повідомлялося, 9 січня у Києві сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів, один із них спалахнув. У результаті загинув водій однієї автівки, також постраждала дитина.