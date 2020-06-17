Вибухотехніки, кінологи, нацгвардійці: поліція стягнула сили у центр Києва (фото)



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Вибухотехніки чергують у центрі столиці Фото: Світлана Несчетна, Главком

У центрі столиці проходять масові акції

Сьогодні, 17 червня, у центральній частині Києва анонсовано проведення кількох масових акцій, зокрема, під адміністративними будівлями органів державної влади.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі.

Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.

Нагадаємо, сьогодні під Офісом президента проводить свою акцію партія Шарія. Учасники акції вимагають від влади відреагувати на «чисельні побиття журналістів та свавілля поліції щодо мирних громадян». Як повідомляє «Главком», вранці колона мітингувальників пройшла вулицею Інститутською на Банкову. Колону супроводжували правоохоронці.

Як відомо, прибічники Шарія та його журналісти займають проросійську позицію та ведуть кремлівську пропагандистську роботу.