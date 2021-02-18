Київські митники виявили у кросівках схованку з наркотиками (фото)

У підошві вживаного взуття митники виявили два пакетики з психотропними речовинами

Київські митники виявили в жіночих кросівках, що прямували в експресвідправленні з американського Брукліна до українського Харкова, схованку з амфетаміном.

Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Відповідно до декларації в експресвідправленні мали знаходитися вживані кросівки. Однак виявилося, що заявлені жіночі кросівки містили схованку.

У підошві вживаного взуття митники виявили два пакетики зі 111 різнокольоровими таблетками та їх фрагментами.

Як встановили експерти, виявлені митниками помаранчеві, сині, білі, зелені та блакитні таблетки містять психотропні речовини амфетамін та альпразолам, обіг яких в Україні обмежено.

Згідно з українським законодавством наркотичні засоби, психотропні речовини або прекурсори, які ввозяться в нашу країну без відповідного дозволу, підлягають затриманню та конфіскації.

Київською митницею складено протокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

Психотропні речовини вилучено.

Як повідомлялося, у лютому в міжнародному аеропорту «Бориспіль» київські митники двічі вилучали в пасажирів багаж із медичним препаратом «Лірика», що при неконтрольованому вживанні стає наркотиком.