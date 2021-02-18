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    Київські митники виявили у кросівках схованку з наркотиками (фото)

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    Митники вилучили психотропні речовини - Київські митники виявили у кросівках схованку з наркотиками (фото)
    Митники вилучили психотропні речовини
    Фото: Київська митниця

    У підошві вживаного взуття митники виявили два пакетики з психотропними речовинами

    Київські митники виявили в жіночих кросівках, що прямували в експресвідправленні з американського Брукліна до українського Харкова, схованку з амфетаміном.

    Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

    Відповідно до декларації в експресвідправленні мали знаходитися вживані кросівки. Однак виявилося, що заявлені жіночі кросівки містили схованку.

    У підошві вживаного взуття митники виявили два пакетики зі 111 різнокольоровими таблетками та їх фрагментами.

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    Київські митники виявили у кросівках схованку з наркотиками (фото)
    Київські митники виявили у кросівках схованку з наркотиками (фото)
    Київські митники виявили у кросівках схованку з наркотиками (фото)
    Київські митники виявили у кросівках схованку з наркотиками (фото)
    Київські митники виявили у кросівках схованку з наркотиками (фото)
    Київські митники виявили у кросівках схованку з наркотиками (фото)

    Як встановили експерти, виявлені митниками помаранчеві, сині, білі, зелені та блакитні таблетки містять психотропні речовини амфетамін та альпразолам, обіг яких в Україні обмежено.

    Згідно з українським законодавством наркотичні засоби, психотропні речовини або прекурсори, які ввозяться в нашу країну без відповідного дозволу, підлягають затриманню та конфіскації.

    Київською митницею складено протокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

    Психотропні речовини вилучено.

    Як повідомлялося, у лютому в міжнародному аеропорту «Бориспіль» київські митники двічі вилучали в пасажирів багаж із медичним препаратом «Лірика», що при неконтрольованому вживанні стає наркотиком.

    Теги: митниця Київ Київщина наркотики
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