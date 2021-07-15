В Україні заборонили продавати ліки дітям

До порушників застосовуватимуть штрафи

Верховна Рада заборонила продаж лікарських засобів неповнолітнім. Народні депутати ухвалили у другому читанні законопроєкт №5122. За документ проголосував 341 парламентар.

У Раді вважають, що заборона продажу ліків особам до 14 років допоможе зменшити кількість випадків суїциду серед них. Так, перед тим, як продати ліки певній особі, фармацевт повинен переконатися, що вона досягла потрібного віку.

До порушників застосовуватимуть адміністративну відповідальність. Продаж та доставка ліків дітям тягне за собою накладення штрафу від 6,8 до 13,6 тисячі гривень. Якщо порушення було вчинене повторно протягом року – від 13,6 до 23,8 тисячі гривень. Право складати протоколи про відповідні адміністративні порушення надається Нацполіції.

Як вже повідомляв «Главком», Рада на початку червня ухвалила за основу проєкт закону №5122 «Про внесення змін до статті 21 закону України «Про лікарські засоби» щодо заборони продажу лікарських засобів дітям».

Необхідність запропонованих змін, за словами авторів законопроєкту, обґрунтована наявною ситуацією з неконтрольованим відпуском ліків в Україні.

Народні депутати наводять дані ВООЗ, які свідчать, що щороку в світі близько 800 тисяч людей закінчують життя самогубством, а кожні 40 секунд на планеті стається один випадок суїциду, 79% всіх самогубств припадає на країни з низьким і середнім рівнем доходу, випадки самогубства з використанням лікарських засобів займають друге місце у цьому переліку (причому близько 60 відсотків з яких вчинено неповнолітніми особами), значно випереджаючи випадки суїциду з використанням вогнепальної зброї.

«Лише по місту Києву, згідно зі статистичними даних спеціалізованої дитячої лікарні Охматдит, за останні два роки цифри залишаються стабільними – 60 дітей на рік. З початку 2021 року фахівці зазначеного медичного закладу вже прийняли 25 таких пацієнтів», – йдеться у пояснювальній записці.

Нардепи зазначають, що за останні місяці в Україні розвинулася «тенденція суїцидальних нахилів серед молоді».

«І якщо раніше діти вживали медикаменти несвідомо, то зараз вони розуміють, що роблять. Це підтверджують нещодавні випадки з отруєнням двох дівчат-школярок препаратом «Дротаверін» в Боярці, два випадки в Черкаській області та в Києві», – йдеться у документі.

Нагадаємо, раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що в Україні зросла кількість підліткових самогубств. Ця тенденція викликає серйозне занепокоєння.

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