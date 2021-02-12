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    На столичному проспекті Перемоги палали склади (фото)

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    Сталося загоряння на першому поверсі складської будівлі - На столичному проспекті Перемоги палали склади (фото)
    Сталося загоряння на першому поверсі складської будівлі
    Фото: ДСНС

    Вогнеборці за годину ліквідували пожежу у складській будівлі

    Сьогодні, 12 лютого, сталась пожежа на проспекті Перемоги, 67 у Святошинському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби об 11:07, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці вогнеборці встановили, що пожежа виникла у триповерховій складській будівлі. Сталося загоряння в одній із кімнат на першому поверсі розміром 3х4 м.

    Об 11:43 загоряння було локалізовано на площі 20 кв. м та о 12:15 ліквідовано.

    До ліквідації пожежі було залучено чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 осіб особового складу підрозділів Головного управління ДСНС у Києві.

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    На столичному проспекті Перемоги палали склади (фото)
    На столичному проспекті Перемоги палали склади (фото)
    На столичному проспекті Перемоги палали склади (фото)
    На столичному проспекті Перемоги палали склади (фото)

    Загиблих і травмованих немає.

    Причина пожежі з'ясовується правоохоронними органами.

    Як повідомлялося, 9 лютого вранці сталась пожежа в дитячому садочку на вул. Василя Кучера, 8А у Святошинському районі столиці.

    11 лютого пізно ввечері сталась пожежа в житловому будинку на вул. Вакуленчука, 1 у Дарницькому районі столиці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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