На столичному проспекті Перемоги палали склади (фото)

Вогнеборці за годину ліквідували пожежу у складській будівлі

Сьогодні, 12 лютого, сталась пожежа на проспекті Перемоги, 67 у Святошинському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби об 11:07, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці вогнеборці встановили, що пожежа виникла у триповерховій складській будівлі. Сталося загоряння в одній із кімнат на першому поверсі розміром 3х4 м.

Об 11:43 загоряння було локалізовано на площі 20 кв. м та о 12:15 ліквідовано.

До ліквідації пожежі було залучено чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 осіб особового складу підрозділів Головного управління ДСНС у Києві.

Загиблих і травмованих немає.

Причина пожежі з'ясовується правоохоронними органами.

Як повідомлялося, 9 лютого вранці сталась пожежа в дитячому садочку на вул. Василя Кучера, 8А у Святошинському районі столиці.

11 лютого пізно ввечері сталась пожежа в житловому будинку на вул. Вакуленчука, 1 у Дарницькому районі столиці.