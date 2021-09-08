З балкона столичної багатоповерхівки випав чоловік

Правоохоронці з'ясовуватимуть, чи був цей інцидент нещасним випадком

У Дарницькому районі Києва в середу, 8 вересня, з балкона багатоповерхівки випав чоловік. Від отриманих травм потерпілий помер до прибуття медиків, повідомляє «Київ оперативний».

Інцидент стався в 16-поверховому будинку.

«Подія сталась на вулиці Ревуцького, 7. З невідомих поки обставин, чоловік випав з балкона. Лікарі тільки констатували смерть загиблого. Його особа встановлюється», – зазначається у повідомленні.

На фото, розміщеному Telegram-каналом, можна побачити, чоловік впав прямо біля входу в під'їзд багатоповерхівки. Правоохоронці з'ясовуватимуть, чи був інцидент нещасним випадком або чоловік наклав на себе руки.

Нагадаємо, 6 вересня у Подільському районі Києва жінка випала з вікна житлового будинку багатоповерхівки. За попередньою інформацією, інцидент стався на проспекті Правди, 19а. Жінка вистрибнула з вікна, що знаходиться на 19-му поверсі. На жаль, смерть настала миттєво.

Також, 1 липня на вул. Вацлава Гавела в Києві 35-річний чоловік випав з вікна житлового будинку. У під’їзді на 5 поверсі сусіди помітили табурет і взуття.