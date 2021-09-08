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    З балкона столичної багатоповерхівки випав чоловік

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    Чоловік впав прямо біля входу в під'їзд будинку - З балкона столичної багатоповерхівки випав чоловік
    Чоловік впав прямо біля входу в під'їзд будинку
    Фото: «Київ оперативний»

    Правоохоронці з'ясовуватимуть, чи був цей інцидент нещасним випадком

    У Дарницькому районі Києва в середу, 8 вересня, з балкона багатоповерхівки випав чоловік. Від отриманих травм потерпілий помер до прибуття медиків, повідомляє «Київ оперативний».

    Інцидент стався в 16-поверховому будинку.

    «Подія сталась на вулиці Ревуцького, 7. З невідомих поки обставин, чоловік випав з балкона. Лікарі тільки констатували смерть загиблого. Його особа встановлюється», – зазначається у повідомленні.

    На фото, розміщеному Telegram-каналом, можна побачити, чоловік впав прямо біля входу в під'їзд багатоповерхівки. Правоохоронці з'ясовуватимуть, чи був інцидент нещасним випадком або чоловік наклав на себе руки.

    Нагадаємо, 6 вересня у Подільському районі Києва жінка випала з вікна житлового будинку багатоповерхівки. За попередньою інформацією, інцидент стався на проспекті Правди, 19а. Жінка вистрибнула з вікна, що знаходиться на 19-му поверсі. На жаль, смерть настала миттєво.

    Також, 1 липня на вул. Вацлава Гавела в Києві 35-річний чоловік випав з вікна житлового будинку. У під’їзді на 5 поверсі сусіди помітили табурет і взуття.

    Теги: Київ смерть самогубство чоловік
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    З балкона столичної багатоповерхівки випав чоловік