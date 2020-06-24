У центрі Києва не поділили дорогу три дорогі автівки (відео)



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Аварія сталася перед світлофором Фото: скріншот відео

У ДТП потрапили Audi, Range Rover та Volkswagen

У вівторок, 23 червня, пізно ввечері на вулиці Саксаганського у центрі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

В аварію перед світлофором потрапили Audi, Range Rover та Volkswagen. Автомобілі отримали незначні пошкодження.

Постраждалих у ДТП немає.

Поліція встановить обставини та причини аварії.

Як повідомлялося, 22 червня ввечері на вул. Набережно-Луговій у Києві сталася серйозна ДТП за участі чотирьох автомобілів. Винуватцем аварії був п'яний водій Toyota, який зненацька виїхав на зустрічну смугу.