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    Новини

    У центрі Києва не поділили дорогу три дорогі автівки (відео)

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    Аварія сталася перед світлофором - У центрі Києва не поділили дорогу три дорогі автівки (відео)
    Аварія сталася перед світлофором
    Фото: скріншот відео

    У ДТП потрапили Audi, Range Rover та Volkswagen

    У вівторок, 23 червня, пізно ввечері на вулиці Саксаганського у центрі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook

    В аварію перед світлофором потрапили Audi, Range Rover та Volkswagen. Автомобілі отримали незначні пошкодження.

    Постраждалих у ДТП немає.

    Поліція встановить обставини та причини аварії.

    Як повідомлялося, 22 червня ввечері на вул. Набережно-Луговій у Києві сталася серйозна ДТП за участі чотирьох автомобілів. Винуватцем аварії був п'яний водій Toyota, який зненацька виїхав на зустрічну смугу.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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