У центрі Києва не поділили дорогу три дорогі автівки (відео)
Аварія сталася перед світлофором
Фото: скріншот відео
У ДТП потрапили Audi, Range Rover та Volkswagen
У вівторок, 23 червня, пізно ввечері на вулиці Саксаганського у центрі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
В аварію перед світлофором потрапили Audi, Range Rover та Volkswagen. Автомобілі отримали незначні пошкодження.
Постраждалих у ДТП немає.
Поліція встановить обставини та причини аварії.
Як повідомлялося, 22 червня ввечері на вул. Набережно-Луговій у Києві сталася серйозна ДТП за участі чотирьох автомобілів. Винуватцем аварії був п'яний водій Toyota, який зненацька виїхав на зустрічну смугу.