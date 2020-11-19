Під Києвом поліція накрила «виробництво» підробок кави відомих світових брендів
Ділки реалізовували фальсифікат через Інтернет
Співробітники кіберполіції викрили злочинців, які займалися збутом фальсифікованої кави. Зловмисники завдали шкоди торговельним компаніям на суму понад 5 млн грн, повідомляє пресслужба Національної поліції України.
Було організовано виробництво підробок кави відомих світових брендів, а товар реалізовувався через Інтернет.
«Встановлено, що правопорушники в шести складських приміщеннях налагодили виробництво фальсифікованої кави. Підробки вони реалізували на інтернет-майданчиках оголошень, видаючи свій товар за продукцію відомих світових виробників. Крім того, організатори мали підконтрольну мережу підпільних виробництв, де виготовлялося більше 10 тисяч упаковок контрафактного кави в тиждень», - йдеться в повідомленні.
Поліцейські провели 16 санкціонованих обшуків в будинках і автомобілях фігурантів, а також за місцем виготовлення і зберігання підробленої продукції.
Було вилучено понад 9 тонн кави, 150 тисяч упаковок з логотипами і товарними знаками світових виробників кави, обладнання для виготовлення та фасування кави, а також 10 тонн готової для продажу фальсифікованої продукції.
За попередніми підрахунками, сума завданих збитків понад 5 млн грн.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України.