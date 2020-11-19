Дешева польська картопля хлинула на український ринок

Вітчизняна бульба, врожай якої був достатнім, зогниє?

Україна почала імпортувати картоплю з Польщі через низькі ціни, при тому, що українські картоплесховища заповнені вітчизняною продукцією. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Згідно з повідомленням, на сьогодні ціни на картоплю в Україні у двічі вищі, ніж у Польщі. Більш того, ряд великих українських виробників почали підвищувати відпускні ціни на продукцію, пояснюючи це меншим урожаєм, ніж у 2019 році.

«Зараз оптові ціни на картоплю в Україні на 40% нижчі, ніж в той самий час минулого року, що, на думку картоплярів, несправедливо», - наводяться слова економіста продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрія Ярмака.

За його словами, в ЄС вже зібрали картоплі на кілька мільйонів тонн більше, ніж регіон може спожити. Через низькі ціни на європейську продукцію Україна навряд чи зможе уникнути чергового стрибка імпорту.

Нагадаємо, що на початку листопада в Україні спостерігалося зростання цін на картоплю. Основною причиною зростання цін на цей овоч, на думку експертів, став досить високий попит на дану продукцію з боку оптових компаній, які почали закупівлі картоплі для закладки в сховища. За словами, фермерів, підвищувати ціни в даному сегменті їм дозволив не тільки високий попит, але і скорочення пропозиції цієї продукції з дрібних господарств населення, оскільки збиральна кампанія вже пройшла свій пік.

До слова, у середині жовтня в Мінекономіки заявили, що картоплі та інших овочів цьогоріч в Україні буде менше. Нещодавно навіть на розгляд Кабінету міністрів було направлено дві концепції Мінекономіки: концепцію програми розвитку промислового картоплярства на 2021-2025 роки та концепцію розвитку овочівництва до 2025 року, які згодом будуть винесені на засідання уряду.

Також зазначимо, що наразі в Україні ростуть ціни на моркву.