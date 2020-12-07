Під Києвом поліція вкотре закрила чотири підпільних гральних заклади

Ділки поновили свою незаконну діяльність попри заборону грального бізнесу

Минулої доби поліцейські Київської області припинили діяльність чотирьох підпільних гральних закладів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

У двох районах Київщини завзяті «бізнесмени» ігрового бізнесу поновили свою незаконну діяльність попри заборону грального бізнесу в країні. Зокрема, працівники Києво-Святошинського відділу поліції упродовж доби припинили діяльність трьох таких закладів.

Так, правоохоронці отримали інформацію про те, що у місті Боярка підпільно працюють два гральні заклади та впускають своїх клієнтів «по дзвінку». Раніше з даних приміщень вже вилучалось гральне обладнання. За обома адресами поліцейські провели невідкладні обшуки та вилучили 21 комплект техніки.

Ще один гральний заклад, який поновив свою незаконну діяльність, поліцейські виявили у місті Вишневе. Там працівники поліції вилучили 12 комплектів комп’ютерного обладнання, за допомогою якого надавалися послуги у сфері грального бізнесу.

А у місті Ірпінь про функціонування незаконного бізнесу до поліції повідомив небайдужий місцевий житель. Під час слідчих дій за вказаною адресою правоохоронці вилучили 18 комплектів комп’ютерної техніки.

Наразі поліцейські встановлюють коло осіб, причетних до організації підпільного грального бізнесу, для притягнення їх до відповідальності. Слідчі звернулись до суду з клопотаннями про накладення арешту на вилучене майно.