В одному зі столичних ресторанів працювало підпільне казино (фото)

У гральному закладі вилучено покерні столи та 19 одиниць комп’ютерної техніки

Гральний заклад приймав відвідувачів за попереднім записом

Столичні правоохоронці виявили та припинили незаконне функціонування грального закладу, який функціонував у приміщенні ресторану на території Дніпровського району Києва.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, в межах розслідування кримінального провадження викрито гральний заклад, який функціонував в ресторані, а відвідувачів приймав за попереднім дзвінком.

За результатами обшуку в приміщенні «казино», де на той час знаходилися відвідувачі, вилучено покерні столи та 19 одиниць комп’ютерної техніки, за допомогою якої, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», надавались незаконні послуги.

Наразі проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів, вживаються заходи для накладення на вилучене майно арешту та встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину з метою притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, 10 листопада повідомлялося, що столичні правоохоронці виявили та припинили незаконне функціонування чотирьох гральних закладів на території Деснянського та Солом’янського районів Києва.