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    На Київщині поліція накрила черговий підпільний гральний заклад (фото)

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    Підпільний гральний заклад розміщувався в будівлі по вулиці Гоголя міста Біла Церква - На Київщині поліція накрила черговий підпільний гральний заклад (фото)
    Підпільний гральний заклад розміщувався в будівлі по вулиці Гоголя міста Біла Церква

    Поліція встановлює організаторів підпільного грального бізнесу

    Поліцейські Київщини припинили діяльність підпільного грального закладу у місті Біла Церква.

    Дзвінок про незаконну діяльність надійшов до поліції від небайдужого громадянина, який повідомив, що в будівлі по вулиці Гоголя міста невідомі організували гральний бізнес. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Поліцейські провели огляд місця події, під час якого вилучили одинадцять комплектів комп'ютерної техніки.

    Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України та звернулись до суду з клопотанням про арешт вилученого майна. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Наразі поліцейські встановлюють коло осіб, причетних до організації підпільного грального бізнесу, для притягнення їх до відповідальності.

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    На Київщині поліція накрила черговий підпільний гральний заклад (фото)
    На Київщині поліція накрила черговий підпільний гральний заклад (фото)
    На Київщині поліція накрила черговий підпільний гральний заклад (фото)
    На Київщині поліція накрила черговий підпільний гральний заклад (фото)

    Як повідомлялося, нещодавно в Обухові поліцейські ліквідували підпільний гральний зал, який вкотре поновив свою незаконну діяльність.

    10 листопада повідомлялося, що столичні правоохоронці виявили та припинили незаконне функціонування чотирьох гральних закладів на території Деснянського та Солом’янського районів Києва.

    Теги: Національна поліція України кримінал арешт Київщина гральний бізнес Біла Церква
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