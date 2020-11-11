Поліція вже двічі накриває підпільний гральний заклад в Обухові (фото)

Ділки поновили роботу зачиненого раніше поліцією підпільного грального закладу

В Обухові поліцейські ліквідували підпільний гральний зал, який вкотре поновив свою незаконну діяльність.

Саме за цією адресою працівники Обухівського відділу поліції вже вилучали гральне обладнання. Однак підприємливі бізнесмени, нехтуючи чинним законодавством, з метою заробітку знову завезли техніку і надавали послуги ігрового бізнесу. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Про діяльність підпільного закладу до поліції повідомив небайдужий громадянин. За вказаною адресою для перевірки інформації оперативно прибув наряд поліції.

Як з’ясувалось, працювали «бізнесмени» за зачиненими дверима та пускали своїх клієнтів «по дзвінку».

Під час огляду місця події, де на той час знаходились відвідувачі, поліцейські вилучили 15 комплектів комп’ютерного обладнання у робочому стані, готівку та нотатки.

Наразі поліцейські встановлюють коло осіб, причетних до організації підпільного грального бізнесу. Готується клопотання до суду щодо накладення арешту на вилучене майно.

Нагадаємо, 10 листопада повідомлялося, що столичні правоохоронці виявили та припинили незаконне функціонування чотирьох гральних закладів на території Деснянського та Солом’янського районів Києва.