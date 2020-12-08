На Львівщині вбили місцевого кримінального авторитета

Тіло 50-річного Зіновія Пристая виявили на приватному подвір'ї з простреленими грудьми

У Трускавці на території приватного подвір’я виявили тіло чоловіка з наскрізним вогнепальним пораненням у груди. Ним виявився 50-річний Зіновій Пристай, – місцевий кримінальний авторитет 90-их, відомий у кримінальному світі на прізвисько Бзік.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Тіло чоловіка сьогодні в 12:50 знайшли в альтанці на території домогосподарства на вул. Городище. Подвір'я, на якому сталося вбивство, належить матері загиблого.

Пізніше у поліції підтвердили інформацію про вбивство. Зазначається, що тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті виявив місцевий мешканець. Після цього він зателефонував у поліцію.

Наразі тривають комплексні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії для встановлення особи та затримання зловмисника, причетного до скоєння вбивства.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу. Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

До слова, у центрі Києва, поблизу із входом до станції метро «Майдан Незалежності» сталася бійка. Один з її учасників отримав ножове поранення в живіт, від якого помер.