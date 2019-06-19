Під Києвом посеред вулиці молодик побив дідуся на очах в онука



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Молодику за кермом автомобіля не сподобалось, як чоловік рухався вулицею

У вівторок, 18 червня, у Боярці Києво-Святошинського району молодий чоловік побив пенсіонера. Сталося це на перехресті вулиць Молодіжної та Волгоградської о 13:00, повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«Літній чоловік був не сам, тихо-мирно прогулювався з онуком, ніс корзину з полуницею. Водієві, який проїжджав повз, не сподобалось, як чоловік рухався вулицею, зробив зауваження. Вискочив з автомобіля, зав’язалася словесна перепалка. Водій настільки розізлився, що почав бити діда прямо на очах у переляканого онука, по всій вулиці розсипалась полуниця. Побив і поїхав», - розповіли правоохоронці.

Пенсіонер звернувся до поліції із заявою, вказав номерні знаки та марку автомобіля. Правоохоронці орієнтували патрульні наряди. Водія затримали, встановили його особу, провели впізнання і оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства).

Такі дії караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців чи обмеженням волі на строк до п'яти років.

Пенсіонера відправили на судмедекспертизу для встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.