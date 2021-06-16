Під Києвом сталась масова бійка через вирубку лісу забудовником (фото)

Під час сутички активіст та працівник охоронної служби отримали тілесні ушкодження

У вівторок, 15 червня, на спецлінію поліції «102» надійшло повідомлення про те, що у селі Крюківщина під Києвом здійснюється незаконна вирубка лісу. На місце події оперативно виїхали працівники поліції охорони, слідчо-оперативна група та наряд реагування патрульної поліції Бучанського районного управління поліції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поліція встановила, що між власником земельної ділянки та активістами виникла сварка, яка невдовзі переросла у бійку.

У результаті громадяни пошкодили майно забудовника. Внаслідок сутички активіст та працівник охоронної служби отримали тілесні ушкодження.

Правоохоронці припинили сутичку між активістами та представниками забудовника.

Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини конфлікту.

Слідчі Бучанського районного управління поліції відкрили кримінальні провадження за ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження), ст.162 (Порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на початку червня під Києвом чотири дні тривала акція протесту проти тотального знищення зелених зон в Бучі. Активісти перекривали трасу міжнародного значення Київ-Ковель.