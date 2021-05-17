Під Києвом обурені люди перекрили міжнародну трасу (відео)

Мешканці Бучі та Ірпеня вимагають припинити вирубку лісу під забудову

Сьогодні, 17 травня, жителі Ірпеня і Бучі перекрили трасу міжнародного значення Київ-Ковель. Люди протестують проти тотальної забудови і вирубки лісу. Про це повідомляє PavlovskyNews.

Наразі блокується дорога в районі Бучі. Люди кажуть, що за день там можуть вирубати цілі галявини, хоча сам ліс не на балансі міста і місцева влада не може видавати дозвіл на вирубку.

До акції приєдналася організація «Основа майбутнього» Євгена Карася. Представники організації принесли великий банер, але поліція пригрозила почати затримання, якщо вони повністю перекриють дорогу.

На радикальні кроки жителів також підштовхує відсутність в місті соціальної інфраструктури. В Ірпені не вистачає дитячих садків, але при цьому вводиться в експлуатацію черговий житловий багатоквартирний будинок, який ще більше погіршить ситуацію і ускладнить дорожній рух.

Нагадаємо, 19 грудня 2018 року, попри протести активістів, депутати Ірпінської міської ради проголосували за генплан, який збільшує дозволені під висотну забудову землі у кілька разів.

У березні 2020 року у м. Ірпінь невідомі особи здійснили підготовчі роботи для будівництва, вирубавши 60 сосен на земельних ділянках.



