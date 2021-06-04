Під Києвом обурені люди чотири дні перекриватимуть міжнародну трасу (фото)

Жителі Бучі та Ірпеня протестують проти вирубку лісу під забудову

Під Києвом триває акція протесту проти тотального знищення зелених зон в Бучі. У четвер, 3 червня, активісти перекривали трасу міжнародного значення Київ-Ковель біля ресторану «Отаманша» в місті Буча.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Ірпінської міськради Лаврентія Кухалейшвілі, акція протесту триватиме чотири дні.

«Активна Громада Бучі просить допомоги у всіх небайдужих мешканців Приірпіння! 4, 5, 6 червня 2021 року о 9:00 біля ресторану «Отаманша» буде перекриття дороги!» – написав він.

Депутат просить жителів Київщини та водіїв із розумінням поставитися до людей, які, витрачаючи свій час, борються за гідну умови життя в місті.

Нагадаємо, 17 травня жителі Ірпеня і Бучі також перекрили трасу міжнародного значення Київ-Ковель. Люди протестують проти тотальної забудови і вирубки лісу.

19 грудня 2018 року, попри протести активістів, депутати Ірпінської міської ради проголосували за генплан, який збільшує дозволені під висотну забудову землі у кілька разів.

У березні 2020 року у м. Ірпінь невідомі особи здійснили підготовчі роботи для будівництва, вирубавши 60 сосен на земельних ділянках.