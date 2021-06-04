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    Під Києвом обурені люди чотири дні перекриватимуть міжнародну трасу (фото)

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    Мешканці Бучі з плакатами перекрили трасу - Під Києвом обурені люди чотири дні перекриватимуть міжнародну трасу (фото)
    Мешканці Бучі з плакатами перекрили трасу
    Фото: Віктор Бархоленко/Facebook

    Жителі Бучі та Ірпеня протестують проти вирубку лісу під забудову

    Під Києвом триває акція протесту проти тотального знищення зелених зон в Бучі. У четвер, 3 червня, активісти перекривали трасу міжнародного значення Київ-Ковель біля ресторану «Отаманша» в місті Буча.

    Як повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Ірпінської міськради Лаврентія Кухалейшвілі, акція протесту триватиме чотири дні.

    «Активна Громада Бучі просить допомоги у всіх небайдужих мешканців Приірпіння! 4, 5, 6 червня 2021 року о 9:00 біля ресторану «Отаманша» буде перекриття дороги!» – написав він.

    Депутат просить жителів Київщини та водіїв із розумінням поставитися до людей, які, витрачаючи свій час, борються за гідну умови життя в місті.

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    Під Києвом обурені люди чотири дні перекриватимуть міжнародну трасу (фото)
    Під Києвом обурені люди чотири дні перекриватимуть міжнародну трасу (фото)
    Під Києвом обурені люди чотири дні перекриватимуть міжнародну трасу (фото)
    Під Києвом обурені люди чотири дні перекриватимуть міжнародну трасу (фото)
    Під Києвом обурені люди чотири дні перекриватимуть міжнародну трасу (фото)
    Фото: Віктор Бархоленко/Facebook

    Нагадаємо, 17 травня жителі Ірпеня і Бучі також перекрили трасу міжнародного значення Київ-Ковель. Люди протестують проти тотальної забудови і вирубки лісу.

    19 грудня 2018 року, попри протести активістів, депутати Ірпінської міської ради проголосували за генплан, який збільшує дозволені під висотну забудову землі у кілька разів.

    У березні 2020 року у м. Ірпінь невідомі особи здійснили підготовчі роботи для будівництва, вирубавши 60 сосен на земельних ділянках.

    Теги: забудова протест Київщина Буча
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    Під Києвом обурені люди чотири дні перекриватимуть міжнародну трасу (фото)