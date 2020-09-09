Під Києвом сталося масштабне ДТП: найбільше постраждала Lada (відео)



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У ДТП потрапили чотири автомобілі Фото: скріншот відео

Водій Lada із численними переломам потрапив до лікарні

8 вересня сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода на Гостомельському шосе під Києвом (у напрямку Гостомеля): тут дорогу не поділили чотири автівки Fiat, Lada, Scania та Renault.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Як розповіли свідки, попереду був невеличкий затор і водії змушені були призупинятися. Водії Renault та Lada зупинилися вчасно, а от водій Fiat відволікся і в‘їхав у Lada. Від зіткнення автівку Lada ще й викинуло на зустрічну смугу, де у цей час їхала вантажівка Scania.

До лікарні було госпіталізовано водія Lada із численними переломами. Він встиг переслати момент аварії правоохоронцям.

На місці працювала слідчо-оперативна група та з‘ясовувала всі обставини події.

Як повідомлялося, 8 вересня у Києві на проспекті Голосіївському поблизу підземного переходу чоловік спробував перебігти дорогу і потрапив під колеса автомобіля.