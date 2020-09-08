Смертельне ДТП у Києві: автівка збила чоловіка, що перебігав кілька смуг (фото, відео)



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Пішохід влетів у лобове скло «Хонди» Фото: Магнолія-ТВ

Чоловік перебігав дорогу у невстановленому місці, хоча поряд є підземний перехід

Сьогодні, 8 вересня, у Києві на проспекті Голосіївському поблизу підземного переходу чоловік спробував перебігти дорогу і потрапив під колеса автомобіля.

Як повідомляє «Магнолія-ТВ» чоловік ризикнув перетнути декілька смуг дуже жвавого потоку машин і влетів у лобове скло «Хонди», водій якого аж ніяк не очікував на появу пішохода.

Чоловік, попередньо 1974 року народження, загинув.

Водій автомобіля від пережитого перебуває у шоковому стані.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, бригада медиків.

Як повідомлялося, 8 вересня на перехресті проспекту Лобановського і вулиці Кривоноса не розминулися два автомобілі. В результаті зіткнення один із автомобілів вилетів на тротуар, де біля пішохідного переходу стояли люди, і збив жінку.