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    Смертельне ДТП у Києві: автівка збила чоловіка, що перебігав кілька смуг (фото, відео)

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    Пішохід влетів&nbsp;у лобове скло &laquo;Хонди&raquo; - Смертельне ДТП у Києві: автівка збила чоловіка, що перебігав кілька смуг (фото, відео)
    Пішохід влетів у лобове скло «Хонди»
    Фото: Магнолія-ТВ

    Чоловік перебігав дорогу у невстановленому місці, хоча поряд є підземний перехід

    Сьогодні, 8 вересня, у Києві на проспекті Голосіївському поблизу підземного переходу чоловік спробував перебігти дорогу і потрапив під колеса автомобіля.

    Як повідомляє «Магнолія-ТВ» чоловік ризикнув перетнути декілька смуг дуже жвавого потоку машин і влетів у лобове скло «Хонди», водій якого аж ніяк не очікував на появу пішохода.

    Чоловік, попередньо 1974 року народження, загинув.

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    Смертельне ДТП у Києві: автівка збила чоловіка, що перебігав кілька смуг (фото, відео)
    Смертельне ДТП у Києві: автівка збила чоловіка, що перебігав кілька смуг (фото, відео)
    Смертельне ДТП у Києві: автівка збила чоловіка, що перебігав кілька смуг (фото, відео)
    Смертельне ДТП у Києві: автівка збила чоловіка, що перебігав кілька смуг (фото, відео)

    Водій автомобіля від пережитого перебуває у шоковому стані.

    На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, бригада медиків.

    Як повідомлялося, 8 вересня на перехресті проспекту Лобановського і вулиці Кривоноса не розминулися два автомобілі. В результаті зіткнення один із автомобілів вилетів на тротуар, де біля пішохідного переходу стояли люди, і збив жінку.

    Національна поліція України ДТП Київ смерть водій автомобіль
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