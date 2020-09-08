Серйозне ДТП в Києві: автомобіль вилетів на тротуар і збив жінку (фото)



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На місці ДТП працюють дві бригади швидкої допомоги

Після зіткнення двох автомобілів один із них вилетів на тротуар

Сьогодні, 8 вересня, на перехресті проспекту Лобановського і вулиці Кривоноса в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, тут не розминулися два автомобілі.

В результаті зіткнення один із автомобілів вилетів на тротуар, де біля пішохідного переходу стояли люди. Автівка збила жінку.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, постраждала у важкому стані.

На місце прибули дві бригади швидкої допомоги та поліція.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Як повідомлялося, суд оголосив обвинувальний вирок водіям двох транспортних засобів за фактом вчинення ДТП зі смертельними наслідками 16 червня 2017 року на мосту Патона в Києві.