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    Серйозне ДТП в Києві: автомобіль вилетів на тротуар і збив жінку (фото)

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    На місці ДТП працюють дві бригади швидкої допомоги - Серйозне ДТП в Києві: автомобіль вилетів на тротуар і збив жінку (фото)
    На місці ДТП працюють дві бригади швидкої допомоги

    Після зіткнення двох автомобілів один із них вилетів на тротуар

    Сьогодні, 8 вересня, на перехресті проспекту Лобановського і вулиці Кривоноса в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода.

    Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, тут не розминулися два автомобілі.

    В результаті зіткнення один із автомобілів вилетів на тротуар, де біля пішохідного переходу стояли люди. Автівка збила жінку.

    Як повідомляє dtp.kiev.ua, постраждала у важкому стані.

    На місце прибули дві бригади швидкої допомоги та поліція.

    Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

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    Серйозне ДТП в Києві: автомобіль вилетів на тротуар і збив жінку (фото)
    Серйозне ДТП в Києві: автомобіль вилетів на тротуар і збив жінку (фото)

    Як повідомлялося, суд оголосив обвинувальний вирок водіям двох транспортних засобів за фактом вчинення ДТП зі смертельними наслідками 16 червня 2017 року на мосту Патона в Києві.

    Національна поліція України ДТП Київ автомобіль
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