Під столичною мерією вимагають провести новий конкурс на оренду кінотеатру «Київ» (фото)



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Акція активістів під столичною мерією Фото: Укрінформ

Активісти, які представляють ініціативу «Врятуємо КЦ «Кінотеатр «Київ», влаштували акцію під КМДА

Сьогодні, 11 червня, під стінами мерії Києва проходить акція на захист кінотеатру «Київ».

На акцію прийшли активісти, які представляють ініціативу «Врятуємо КЦ «Кінотеатр «Київ». Учасники акції тримають плакати «За безкоштовний кінотеатр у «Києві», «Київ» - культурний центр, а не 7000 кв. метрів у центрі столиці» та скандують «Ганьба», «Руки геть від культури!». Про це повідомляє Укрінформ.

«Ми зібралися на захист Культурного центру «Кінотеатр «Київ». Ми намагаємося донести до київської влади, що цей культурний центр з його фестивальним, артхаузним репертуаром є надзвичайно важливим. Тому ми збиралися на акції вже під кінотеатром «Київ», а сьогодні прийшли до КМДА, тому що тут відбувається комісія власності», - зазначила Анна Міщенко, яка представляє ініціативу «Врятуймо Культурний центр «Кінотеатр «Київ».

Водночас, активісти вимагають від столичної влади до рішення суду призупинити дію договору оренди, який був підписаний між Департаментом комунальної власності КМДА і «Сінема-Центр», а також провести новий конкурс.

«Небайдужі кияни, гості столиці, активісти, кінематографісти вимагають від Департаменту комунальної власності КМДА перевірити доцільність розірвання договору оренди з діючим орендарем, з огляду на його багаторічний доробок в кінематографічній сфері, фінансову стабільність, сумлінне виконання умов договору впродовж 20 років», - зазначив режисер Микола Базаркін.

Нагадаємо, 7 червня колишні орендарі кінотеатру «Київ» заявили про рейдерське захоплення будівлі.

У КМДА повідомили, що у кінотеатрі «Київ» Департаментом комунальної власності Києва та балансоутримувачем кінотеатру – комунальним підприємством «Київкінофільм» - розпочато інвентаризацію і обстеження будівлі з метою уникнення незаконних знищень чи пошкоджень майна територіальної громади міста.

«Протягом квітня-травня 2019 року колишній орендодавець ТОВ «Культурний центр «Кінотеатр «Київ» незаконно чинив перешкоди в доступі до приміщення комунального майна будівлі кінотеатру «Київ» комісії в складі працівників КП «Київкінофільм» і Департаменту комунальної власності м. Києва задля обстеження», - зазначили у КМДА.

Як відомо, 22 березня офіційно стартував конкурс на оренду приміщень кінотеатру «Київ», який розташований на вул. В.Васильківська, 19-А.

Переможцем конкурсу стало ТОВ «Сінема-Центр» , яке запропонувало 2 119 253 гривень авансової сплати кількох місяців оренди. Підприємством керує Любов Лісовська, яка за сумісництвом очолює ГО «Союз кінотеатрів України». Спілку було створено у 2016 році.

У травні столична влада підписала договір із товариством з обмеженою відповідальністю «Сінема-Центр» про передачу приміщення кінотеатру «Київ» в оренду.

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