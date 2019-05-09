Під телеканалом «Інтер» проходить акція із закликом «Вимкни російське»



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Акція простесту під телеканалом «Інтер», 9 травня 2019 року, Київ Фото: Вікторія Рощина/Громадське

Сьогодні «Інтер» транслюватиме програму «Победа. Одна на всех» та фільм «Ни шагу назад!», серед акторів якого — головний герой російської стрічки «Донбасс. Окраїна» – Гела Месхія

Члени громадської ініціативи «Вимкни російське» прийшли до столичного офісу компанії «Національні інформаційні системи». Біля будівлі вони лишили символічні чорні мітки (наліпки «Вимкни російське»), аби привернути увагу до російської пропаганди, яку, за словами організаторів акції, системно поширює телеканал.

Як пояснили організатори акції, сьогодні «Інтер» транслюватиме програму «Победа. Одна на всех» та фільм «Ни шагу назад!», серед акторів якого — головний герой російської стрічки «Донбасс. Окраїна» – Гела Месхія. Фільм профінансований Міністерством культури РФ, відзнятий в анексованому Криму та заборонений до показу в Україні (відповідно до статті 15-1 Закону України «Про кінематографію»).

«Вимкни російське» — у Києві влаштували акцію біля будівлі телеканалу «Інтер». Сьогодні «Інтер» транслюватиме програму «Победа. Одна на всех» та фільм «Ни шагу назад!». Фільм профінансований Мінкультом РФ, відзнятий в анексованому Криму та заборонений до показу в Україні pic.twitter.com/XIJtRQhSJ2 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 9 мая 2019 г.

Також з анонсу програми «Победа. Одна на всех», розміщеному на ютуб-каналі «Інтера» видно, що у телепередачі використають радянську символіку, що є порушенням закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Кількома днями раніше, 6 травня, члени організації звернулися до Служби безпеки України з вимогами надати належну оцінку діяльності телеканалу.

До учасників акції вийшов журналіст новинної редакції телеканалу «Інтер» Даніїл Снісар та заявив, що поважає роботу своєї редакції й не розуміє, чому акція відбулась під будівлею «Національних інформаційних систем», які не мають відношення до виготовлення озвученого контенту.

Натомість активісти пояснили, що саме до цієї будівлі приходять гості програм.

Власниками телеканалу «Інтер» є Дмитро Фірташ та Сергій Льовочкін. Упродовж останніх років біля офісів телеканалу періодично відбуваються акції з вимогою позбавити ЗМІ ліцензії.

9 травня 2018 року У Києві на вулиці Щусєва в будівлю, де розташовується адміністрація телеканалу «Інтер», кинули «коктейль Молотова».