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    Оприлюднено рейтинг лідерів чорного піару та замовності перед виборами

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    Оприлюднено рейтинг лідерів чорного піару та замовності перед виборами

    За даними аналізу, «1+1» «посилено намагається дискредитувати Петра Порошенка»

    Телеканал «1+1» серед загальнонаціональних електронних ЗМІ є лідером у поширенні маніпулятивних матеріалів.

     Про це повідомила громадська організація «Детектор медіа» за результатами свого моніторингу.

    За даними аналізу, «1+1» «посилено намагається дискредитувати Петра Порошенка».

    «Чорний піар тут трапляється як у новинах, так і в програмах «розслідувань» «Гроші» та «Українські сенсації», де компромат зазвичай не підтверджують доказами та не балансують іншою стороною», – ідеться в повідомленні.

    «З-поміж інформаційних каналів нищівною незбалансованою критикою та чорним піаром проти конкурентів Петра Порошенка вирізняється «Прямий канал». Тут чорний піар зосереджений в авторських ток-шоу. В них незбалансований склад гостей, ведучі дають критичні оцінки опонентам Порошенка тощо», – вказують аналітики.

    За результатами цього ж моніторингу «Детектор медіа» вказує, що Петро Порошенко і Юлія Тимошенко лідирують за кількістю згадок у новинах загальнонаціональних телеканалів, а також за кількістю матеріалів з ознаками замовності.

    Громадська організація «Детектор медіа» оприлюднила свої висновки після аналізу новин телеканалів «Україна», «Інтер», «1+1», ICTV, СТБ, 5 канал, «UA: Перший» і «112 Україна» в період із 1 лютого до 15 березня.

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