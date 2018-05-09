У Києві під телеканал «Інтер» кинули «коктейль Молотова»

Активісти блокують «Інтер» із закликом «стати українським»

У Києві на вулиці Бульварно-Кудрявській в будівлю, де розташовується адміністрація телеканалу «Інтер», кинули «коктейль Молотова». Під будівлею на акцію проти концерту телеканалу «Інтер» до 9 травня зібралися представники всеукраїнської громадсько-політичної організації «Вільні люди». Станом на



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Илья Миргородченко

Активісти блокують «Інтер» із закликом «стати українським»

У Києві на вулиці Бульварно-Кудрявській в будівлю, де розташовується адміністрація телеканалу «Інтер», кинули «коктейль Молотова».

Під будівлею на акцію проти концерту телеканалу «Інтер» до 9 травня зібралися представники всеукраїнської громадсько-політичної організації «Вільні люди».

Станом на 22:00 на вулиці все спокійно, учасники акції розійшлися.

Зазначимо, що на одній з сусідніх вулиць, Дмитрівській, 30, учасники Національного корпусу також вийшли на протест проти діяльності телеканалу.

Наголосимо, що попри акцію протесту в ефірі «Інтера» вийшов концерт до 9 травня.

Раніше представники Національного корпусу та Національних дружин прийшли до будівлі телеканалу «Інтер» та вимагали позбавити канал ліцензії через «системну антиукраїнську редакційну політику».

Сьогодні стало відомо, що націоналісти почали збиратися на ґанку перед будівлею телеканалу «Інтер» на вулиці Дмитрівській у Києві. Виявилося, що партія «Національний корпус», створена на основі полку спецпризначення МВС «Азов», заявила про початок блокування телеканалу «Інтер».

Нагадаємо, «Укрзалізниця» розмістила пропагандистські відео з радянською символікою у вагонах пасажирських поїздів. Відео-анонс святкового концерту телеканалу «Інтер» до Дня Перемоги крутять у поїзді «Інтерсіті» за маршрутом Львів-Київ.

Під час цього концерту один з ведучих Андрій Доманський заявив, що вулиці українських міст називають «іменами фашистських злочинців».

Партія «Національний корпус», створена на основі полку спецпризначення МВС «Азов», звинуватила телеканал «Інтер» в маніпулюванні свідомістю громадян і в підіграванні російській пропаганді. Причиною різких висловлювань на адресу одного з центральних телеканалів України з боку «Нацкорпуса» став оприлюднений в мережі уривок зі святкового концерту, присвяченого Дню перемоги, який буде транслюватися 9 травня.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення закликає мовників відповідально ставитися до наповнення програм і не розколювати країну. Заява з таким закликом опублікована на сайті відомства у відповідь на відео з концерту до 9 травня, яке покаже телеканал «Інтер».

Джерело: Громадське